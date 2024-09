Discords neue Funktion dürfte nicht allen Gamern gefallen: So deaktiviert ihr sie wieder

Wer aktuell Discord öffnet, wird vermutlich schon auf eine neue Funktion des Chat-Tools gestoßen sein. In der Liste eurer Kontakte könnt ihr jetzt nicht nur sehen, wer in welchem Spiel ist. Ihr seht auch, wie lange sie die Games schon zocken und wie oft das in den vergangenen 30 Tagen passiert ist.

Anzeige Anzeige

Warum das Discord-Feature stören könnte

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

In der Übersicht wird euch dann beispielsweise angezeigt, dass eure Freund:innen den 24. Tag in Folge Roblox spielen. Ein anderer Kontakt verbringt mittlerweile zehn Stunden in World of Warcraft, was Discord dann noch mit einem Marathon-Abzeichen in der Übersicht verdeutlicht. In den Kacheln könnt ihr dann auch mit Emojis direkt auf die Ingame-Zeit und Aktivitäten eurer Discord-Freund:innen reagieren.

Anzeige Anzeige

Sind eure Kontakte offline, werden ihre Aktivitäten der letzten 30 Tage dennoch angezeigt. So seht ihr dann etwa, dass eure Freund:innen vor drei Tagen Fortnite zusammengespielt haben, obwohl sie eigentlich „keine Zeit“ hatten. Ihr seht schon, dass die neue Discord-Funktion womöglich auch zu Problemen und Diskussionen führen könnte.

Anzeige Anzeige

Wie ihr die Discord-Funktion deaktiviert

Discord hat das aber auch im Hinterkopf gehabt und euch einen Weg gegeben, die Option wieder zu deaktivieren. Dann sehen eure Kontakte eure Aktivitäten nicht mehr. Um das umzustellen, öffnet ihr die Einstellungen und dort den Bereich „Privatsphäre und Sicherheit“. Unter „Aktivitätsstatus“ könnt ihr die Option deaktivieren, dass eure Aktivitäten mit anderen Discord-Nutzer:innen geteilt werden.

Diese Spiele habt ihr schon heimlich auf der Arbeit gespielt

9 Bilder ansehen Diese Spiele habt ihr schon mal heimlich auf der Arbeit gespielt Quelle:

Mehr zu diesem Thema