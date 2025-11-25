Disney Plus erhöht die Abo-Preise: Wer nicht zustimmt, fliegt raus

Vor rund einem Jahr erst hatte Disney Plus die Preise für seine Streaming-Abos um einen beziehungsweise zwei Euro erhöht. Auf einen ähnlichen Preissprung bereitet der Streaming-Anbieter seine Kund:innen in Deutschland aktuell vor.

Disney Plus: Preis für Abos steigt weiter

Laut einem per E-Mail verschickten Rundschreiben an Bestandskund:innen steigt der Preis für das Premium-Abo von Disney Plus von 13,99 auf 15,99 Euro. Das Standard-Abo ohne Werbung soll 10,99 statt bisher 9,99 Euro kosten. Ebenfalls einen Euro pro Monat teurer wird das Werbeabo.

Die höheren Preise sollen am 19. Dezember 2025 in Kraft treten, wie das Portal PC-Games-Hardware berichtet. Bestandskund:innen müssen der Preiserhöhung aber zustimmen. Als Alternative bietet Disney Plus einen Wechsel in einen anderen Tarif an.

Wer nicht zustimmt, wird gekündigt

Wer allerdings nicht mehr zahlen will, steht vor dem Streaming-Aus bei Disney Plus. Das Unternehmen behalte sich im Fall, dass der Preiserhöhung nicht zugestimmt wird, „das Recht vor, dein Abo zu kündigen“, wie es in der E-Mail heißt.

Die Preiserhöhung war derweil absehbar. Denn Neukund:innen müssen die höheren Abo-Preise schon seit dem 1. Oktober 2025 zahlen.

Wird Disney Plus Abonnenten verlieren?

Wie sich die Preiserhöhungen auswirken werden, dürfte dagegen weniger leicht herauszufinden sein. Im vierten Quartal 2024, also im Rahmen der letzten Anhebung, hatte Disney Plus weltweit 700.000 Abonnent:innen verloren – bei einer Gesamtzahl von knapp 125 Millionen.

In den vergangenen Monaten kletterte die Zahl der Abos aber wieder deutlich. Ende Juni 2025 standen 128 Millionen zahlende Disney-Plus-Abonnent:innen zu Buche.

Wie Netflix: Disney verschweigt Abo-Zahlen

Wie zuvor schon Netflix hat jetzt aber auch Disney Plus angekündigt, diese Zahlen künftig nicht mehr regelmäßig zu veröffentlichen, wie heise.de im August schrieb. Für das finanzielle Ergebnis würden die Abozahlen und der erzielte Umsatz pro Nutzer:in weniger relevant, so die Erklärung des Konzerns.

Künftig sollen Abozahlen – wie bei Netflix – dann nur noch bei Erreichen bestimmter Meilensteine offenbart werden. Netflix hatte seine Verschwiegenheit im Frühjahr 2024 mit neuen Einnahmequellen durch Werbung sowie regional unterschiedlichen Preisen erklärt.