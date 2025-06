Disney Plus in der Krise? So will der Streamingdienst gegen Abwanderung kämpfen

Disney Plus verteilt Goodies. (Bild: AFM Visuals/Shutterstock)

Höhere Preise, mehr Anbieter, mehr Werbung und ein höherer Druck bei Auswahl und Bereitstellung der Inhalte: Der Streamingmarkt steht vor großen Herausforderungen. Anders als Netflix hat Disney Plus dies schon zu spüren bekommen. Im Schlussquartal 2024 verlor Disney Plus rund 700.000 Abonnent:innen.

Disney Plus: Weniger Abos, mehr Gewinn

Aufgrund der höheren Abopreise und Einsparungen bei den Content-Ausgaben gab es dennoch deutliche Zuwächse beim Gewinn. Für das laufende Jahr 2025 werden aber weitere Rückgänge bei den Nutzungszahlen erwartet.

Um diese Entwicklung aufzuhalten oder zumindest einzudämmen, stellt Disney jetzt ein Vorteilsprogramm für Disney-Plus-Abonnent:innen in Aussicht. Wie das Unternehmen mitteilt, soll es zunächst elf verschiedene Vorteile für Abonnent:innen geben.

Rabatte und Chance auf Tickets

Dazu gehören Rabatte, etwa auf Einkäufe im Onlineshop von Adidas, Probeabos bei Duolingo oder Doordash sowie Gaming-Token. Dazu besteht die Chance, Tickets für die Uraufführung von Freakier Friday oder die Teilnahme an einer viertägigen Kreuzfahrt zu gewinnen.

Derzeit ist das Vorteilsprogramm nur für Nutzer:innen in den USA zugänglich. Wie Fast Company berichtet, soll das Programm aber im Laufe dieses Jahres auf weitere Regionen ausgeweitet werden. Ob es noch 2025 nach Deutschland kommt, ist aber nicht bekannt.

Auch Hulu bekommt Vorteilsprogramm

Weniger interessant für deutsche Nutzer:innen ist ein zweites Programm, das Disney für den hauseigenen Streamingdienst Hulu ausrollt. Ab Juni sollen Abonnent:innen des Services die Chance auf Tickets für das Lollapalooza-Festival, die TV-Show von Jimmy Kimmel oder die Comic-Con in San Diego erhalten. Außerdem soll es Goodies von Microsoft oder LG geben.

Das Besondere: Nutzer:innen des Abopakets, in dem Disney Plus, Hulu und ESPN gebündelt sind, können doppelt abräumen. Ohnehin soll das kürzlich eingeführte Paket dazu geführt haben, dass Disney Plus die Absprungrate senken konnte.

Disney Plus will Absprungrate senken

Letztere soll bei Disney Plus bei rund 4,5 Prozent liegen. Zur Einordnung: Netflix hält seit Jahren bei rund zwei Prozent, steht damit aber im Streamingbereich allein auf weiter Flur. Bei einigen Diensten ist diese Rate noch deutlich höher als bei Disney Plus.

Sollte sich das Vorteilsprogramm bei Disney Plus und Hulu bezahlt machen, könnten jedenfalls weitere Streamingdienste dem Beispiel folgen. Vielleicht bald auch hierzulande.