DM vs. Rossmann: So profitieren Kunden vom Drogeriemarkt-Konkurrenzkampf

Schon vor Jahren machte die Drogeriemarktkette Müller Schlagzeilen, weil sie Rabattgutscheine von den Mitbewerbern DM und Rossmann auch im eigenen Markt annahm. DM dagegen soll laut Medienberichten eine Zeit lang systematisch Sonderangebote der Konkurrenz aufgekauft haben und diese in den eigenen Filialen angeboten haben – und das bereits vor der Warenknappheit in der Coronapandemie.

Inzwischen ist die Situation zwischen den Drogeriemärkten zwar weiter angespannt, hat aber neben den Filialen auch den Onlinehandel erreicht; ein Segment, das von den Ketten erst relativ spät angegangen wurde – später als etwa im benachbarten Ausland und auch später als in anderen Bereichen der Fast Moving Consumer Goods (FMCG).

10 Prozent auf fast alles bis Anfang Februar

Ein interessantes Angebot hat in diesem Kontext die Drogeriekette DM zum neuen Jahr am Start: Wer zwischen dem 7. Januar und dem 9. Februar über die App einkauft, kann über sein DM-Konto einen 10%-Rabatt freischalten, der für jeden getätigten Einkauf im Aktionszeitraum gilt. Dabei ist es unerheblich, ob Kund:innen im Laden vor Ort einkaufen oder eine Onlinebestellung aufgeben, die im Markt abgeholt oder nach Hause gesendet wird. Im Markt wird hierfür einfach der entsprechende QR-Code an der Kasse vorgezeigt oder im Rahmen des SB-Kassiervorgangs eingescannt, online wird der Code nach Aktivierung automatisch verwendet.

Ziel der Maßnahme ist es wahrscheinlich, die Verbreitung der App, die sowohl für iOS als auch für Android angeboten wird, zu erhöhen. Denn deren Nutzung ist für die Betreiber bares Geld wert. Kund:innen, die per App einkaufen, lassen sich deutlich besser als über den Browser tracken und ihre Einkäufe im Rahmen des Kund:innenkontos zusammenführen. So ergibt sich für DM (und andere Anbieter solcher Shopping-Apps) ein deutlich besseres Bild, das vor allem kanalübergreifend nicht nur die Online-Einkäufe abdeckt, sondern bestenfalls auch Aufschluss darüber gibt, wie und wann Kund:innen in der Filiale einkaufen.

Zusätzlicher Payback-Coupon einsetzbar

Wer noch nicht mit Payback arbeitet, kann noch einen zusätzlichen einmalig einlösbaren 25-fach Punkte-Coupon nutzen. Dazu muss im Aktionszeitraum erstmalig das DM-Konto mit einem Payback-Konto connected werden. Beide Vorteile sind zwar miteinander kombinierbar, der 10%-Coupon ist allerdings nicht mit anderen, auf den gesamten Einkauf gültigen Coupons kombinierbar, außer mit dem einmalig einlösbaren 25fach-Punkte-Coupon.

Es gibt allerdings ein paar Einschränkungen. Denn zum einen sind (natürlich) Gastbestellungen auf diese Weise nicht möglich und der Rabatt ist auch nicht übertragbar, zum anderen sind Geschenkkarten, Pfand, Mobilfunkguthaben, Bücher, Zeitschriften sowie Säuglingsanfangsnahrung nicht rabattfähig. Auch auf rein per Post abgewickelte Bestellungen auf Fotoparadies.de sind die 10 Prozent nicht anwendbar. Immerhin ist dies deutlich weniger eingeschränkt als bei vergleichbaren Aktionen anderer Handelsketten, etwa aus dem Elektronikbereich, bei denen eine Vielzahl an Markenartikeln ausgeschlossen ist.

Attraktive Angebote dürften sich so etwa bei diversen Kosmetik- und Hygienemarken, aber auch bei Rasierern und Klingen finden lassen. Umgekehrt dürften sich aber gerade viele Nicht-App-Nutzer:innen angesichts einer solchen Aktion übervorteilt fühlen.

