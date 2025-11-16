DMEXCO 2024: Die Fakten auf einen Blick
Das war die DMEXCO 2024
- Mehr als 40.000 Teilnehmende aus rund 90 Ländern unterstreichen die globale Relevanz von Europas führendem Digital Marketing & Tech Event.
- Über 850 internationalen Speaker:innen auf 16 Bühnen und 680 Aussteller und Partner sorgten für einen kollektiven Deep Dive in die Marketing-Welt von morgen. Die wird von KI geprägt sein, aber der Mensch bleibt weiterhin im Driver’s Seat.
- Sieben neue Formate feierten auf der diesjährigen DMEXCO Premiere. Allen voran der CMO Summit. Hochrangige internationale Marketing-Entscheider:innen kamen hier zusammen, um zentrale Themen wie Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit, Datenanalyse und Corporate Branding zu diskutieren. Wichtig, denn die CMOs sind die Taktgeber im Marketing-Orchester. Sie stehen am Anfang der Wertschöpfungskette.
- 1 Startup of the Year wurde ausgezeichnet. Der Award ging dieses Jahr an die Promodoro GmbH mit einem im Kern zutiefst analogen Geschäftsmodell: Werbung auf Pizzakartons. Das verspricht 20 Minuten Kontaktzeit, 5 physische Kontaktpunkte und eine Erinnerungszeit von 70 Prozent nach drei Wochen.
Das bleibt von der Veranstaltung hängen
- Gemäß dem Motto „Prompting the Future” zog sich das Thema Künstliche Intelligenz wie ein Base Layer durch die gesamte Veranstaltung. Brendon Kraham (VP, Search & Commerce Global Ads Solutions, Google) eröffnete mit seiner Keynote die Diskussionen über das Potenzial von KI und skizzierte, wie KI die Websuche und Onlinewerbung revolutionieren wird. Susanne Franz (CMO, Volkswagen) betonte dennoch: „Der menschliche Faktor ist immer noch der Schlüssel, um die richtige Synergie zu erzielen, nicht die Maschine selbst. Sie wird den kreativen Prozess verändern, daran besteht kein Zweifel. Aber sie wird ihn nicht ersetzen.“
- Zahlen, Daten, Fakten. Bei der DMEXCO geht’s um Effizienz, der wohl wichtigsten Business-Währung von heute und erst recht morgen. UIM-Chef Rasmus Giese etwa sagt: „DMEXCO heißt für mich 72 Stunden Business”. Ein etwa 60-köpfiges UIM-Team war in Köln vor Ort. Jeder Mitarbeitende hatte etwa 10 Meetings am Tag. Prall gefüllte Terminkalender sorgen dafür, dass das Business rund läuft.
2 große Studien wurden auf der DMEXCO präsentiert. Beide lieferten ermutigende Ergebnisse für die Branche:
- 77 Prozent der Marketingverantwortlichen planen, ihre Marketingausgaben stabil zu halten oder zu erhöhen, 74 Prozent wollen mehr in Social Media investieren, 60 Prozent profitieren schon jetzt von KI durch mehr Kreativität. Das legt die DMEXCO-Sonderbefragung zur CMO-Agenda 2025 offen. Sie zeigt: Auch in turbulenten Zeiten setzen die werbungtreibenden Unternehmen im Marketing weiterhin auf Wachstum und Innovation. Die Umfrage ist aber zugleich eine Ansage an die Agenturen: Denn mehr als jeder zweite (54 Prozent) will mit KI bei den Dienstleistern sparen. Heißt: Agenturen müssen ihre Geschäftsmodelle schleunigst überdenken und anpassen.
- Das Gründungsklima in der Digitalwirtschaft klart weiter auf: Fast jede:r Vierte kann sich eine Unternehmensgründung vorstellen. Dabei erwägen insbesondere die 18- bis 29-Jährigen mit 57 Prozent den Sprung in die Selbständigkeit. Das geht aus einer aktuellen Civey-Befragung im Auftrag des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft (BVDW) e. V. und der DMEXCO hervor. Zugleich plant jede:r Zweite, langfristig in der Digitalen Wirtschaft zu bleiben – mehr als 20 Jahre bzw. bis zur Rente. Ein starkes Signal, das zeigt: Die Arbeitszufriedenheit und die intrinsische Motivation in der digitalen Wirtschaft sind hoch.
DMEXCO 2025: Save the Date!
Die DMEXCO 2025 findet am 17. und 18. September statt – wie gewohnt in Köln. Save the date – und stay tuned!
Du willst noch mehr erfahren? Weitere spannende Einblicke zur DMEXCO 2024 findest du hier.Mehr zur DMEXCO