DMEXCO 2024: Let’s prompt together!

Was ist das diesjährige Motto?

„Prompting the Future“! Die DMEXCO will die vielfältigen Möglichkeiten und Chancen digitaler Technologien in Marketing und Kommunikation in den Fokus rücken. KI gibt der Branche einen Schub, es gilt das Momentum zu nutzen! Und so ist „Prompting the Future“ auch eine indirekte Aufforderung an die Partner:innen und Besucher:innen der DMEXCO. Ihr seid dran: Das ist eure Chance, die Zukunft aktiv mitzugestalten.

Was sind die Themenschwerpunkte?

Die DMEXCO bietet ein vielfältiges Programm. Auf 14 Stages, von der Center Stage über die E-Commerce Stage und Media Stage bis hin zur Tech Stage und der Startup Stage deckt die DMEXCO das gesamte Spektrum des digitalen Marketings ab. Retail-Media, Social Media, Influencer-Marketing, KI und, und, und. Vollbedienung für Digitalheads – und nicht nur für die. Digitales Marketing steht längst im Zentrum des gesamten Marketings, die Grenzen zu klassischen Disziplinen weichen auf. Deshalb gibt es extra Programmpunkte für Marketeers, Kreative, TV-Verantwortliche und Außenwerber.

Wer sind wichtige Kooperationspartner?

Zunächst einmal: Die DMEXCO basiert auf einer bewährten Zusammenarbeit zwischen der Koelnmesse GmbH und dem Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e. V. – unter besonderer Mitwirkung des Online-Vermarkterkreis (OVK). Der BVDW ist ideeller und fachlicher Träger der DMEXCO sowie Inhaber der Marke. Als neuer fachlicher Partner präsentiert sich erstmals Screenforce, die Gattungsinitiative der TV-Vermarkter:innen, auf der DMEXCO: Auf der „Future TV Stage“ präsentiert sie sich mit eigenem Programm- und Lounge-Bereich. In Keynotes, Talks und Best-Cases-Präsentationen zu Themen wie ATV, CTV, Werbewirkung sowie Nachhaltigkeit wird das komplette Spektrum aufgegriffen, das die Zukunft von Bewegtbild prägt. Und auch die digitalen Außenwerber (IDOOH) sind mit einem eigenen Summit vor Ort.

Was ist der Mehrwert für Besucherinnen und Besucher?

Besucher:innen profitieren von der DMEXCO zweifach: Sie bekommen neues Business und jede Menge Inspiration. Gewagte These? Nein. UIM-Chef Rasmus Giese etwa sagt: „Nach Leads ist die DMEXCO für uns mit Sicherheit die erfolgreichste Veranstaltung“. Und für fachlichen Input sorgt das prall gefüllte, zweitägige Konferenzprogramm mit Top-Speaker:innen aus dem In- und Ausland.

Welche neuen Veranstaltungsformate gibt es?

Zahlreiche Formate feiern in diesem Jahr bei der DMEXCO Premiere: etwa der CMO Summit. So dreht sich am 19. September auf der Center Stage exklusiv alles um die strategischen Herausforderungen der CMOs und ihrer Marketingabteilungen. Hochkarätige Marketingentscheider:innen sprechen in Präsentationen, Fireside-Chats und Panels über die zentralen Branchenthemen von KI im Marketing über Nachhaltigkeit und Datenanalyse bis hin zu Corporate-Branding. Ebenfalls neu ist etwa der Creativity Summit: Gemeinsam mit dem BVDW und dem Deutschen Digital Award rollt die DMEXCO am 19. September auf der Agency Stage das Thema digitale Kreativität aus – von einer Standortbestimmung über ihre Bedeutung für die erfolgreiche Markenführung, den Einstieg ins Cultural Marketing bis hin zu Use-Cases, die die Bedeutung von KI für die Kreation untermauern.

Wer sind die Top-Speaker:innen?

Eigentlich viel zu viele, um einzelne herauszugreifen. Aber hier ein kleiner Vorgeschmack: Mit dabei sind u. a. Jenny Treiber-Ruckenbrod, CMO bei BMW Germany, Kerstin Köder, Regional CMO Mittel- und Osteuropa bei SAP SE, Nadine Bartenschlager und Catherine Niebuhr, CMOs von NIVEA Germany/Switzerland sowie Maike Abel, Director Online & Corporate Marketing bei Nestlé und Rik Stubel, CMO der Westwing Group SE.

Zu den weiteren Top-Speaker:innen zählen Top-Voices wie Bert Habets (Group CEO, ProSiebenSat.1 Media SE), Steve Rotter (CMO, DeepL), Dora Osinde (CCO, Ogilvy Germany), Jan König (Co-Founder, ODALINE) und Tiktok-Experte Max Klockenhoff (Managing Director, gen-up).

Das Event auf einen Blick

Köln, 18. und 19. September 2024

Koelnmesse GmbH. Messeplatz 1, 50679 Köln

Tickets: Der reguläre Ticketpreis für zwei Tage beträgt 219 Euro; Studierende und Azubis erhalten die Tickets für 29 Euro; Young Leader bis einschließlich 26 Jahre für 59 Euro.

