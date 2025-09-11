DNA-Kassette kann 3 Milliarden Songs speichern – aber der Walkman spielt sie trotzdem nicht ab

Die gute alte Musikkassette diente Forschern als Vorbild für DNA-Speicher (Symbolbild: Shaiith/Shutterstock)

DNA speichert nicht nur biologische Erbinformationen, sondern kann auch als Trägermedium für verschiedene Formen von Daten verwendet werden. Die Desoxyribonukleinsäure ermöglicht eine enorm hohe Informationsdichte, theoretisch lassen sich 1 Million Terabyte Daten in einem Kubikmillimeter DNA unterbringen.

Streifen mit künstlicher DNA statt Magnetband

Ein chinesisches Forschungsteam hat nun eine DNA-Kassette als Speichermedium für eine gigantische Datenmenge entwickelt. Dies haben die Wissenschaftlerinnen in der Zeitschrift Science Advances vorgestellt.

Optisch erinnert der neuartige Speicher tatsächlich an eine klassische Kompaktkassette, wie sie in den 1980er-Jahren omnipräsent waren – und im Rahmen der Retrowelle wieder immer beliebter werden.

Wenn bei der Musikkassette ein Magnetband durch das Gehäuse läuft, ist es bei der DNA-Version ein Streifen aus einer Polyester-Nylon-Membran. Auf diesem Band ist synthetische DNA-Moleküle angebracht. Wie bei einem Barcode werden die Abschnitte, die DNA enthalten, von dunklen Bereichen getrennt. Die DNA-Daten können dann von einem speziell entwickelten Laufwerk ausgelesen werden.

Die Datenmenge, die das DNA-Band in dem Versuch speicherte, entsprach 36 Petabytes. Das Gegenstück von 36.000 Terabyte-Festplatten also. Auf Musik bezogen, und das liegt aufgrund der Optik nahe, kann die DNA-Kassette bei einem 100 Meter langen Band drei Milliarden Songs speichern – wenn man für jedes Lied zehn Megabyte rechnet.

Die Kassette kann nicht nur Audiodateien, sondern auch Texte, Bilder oder Videos in DNA umwandeln. Dazu wird der binäre Code, in dem digitale Ursprungsdaten vorliegen, in die vier Nukleinbasen Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin umgewandelt. Beim Auslesen müssen sie wieder in einen binären Code übersetzt werden. Ein handelsüblicher Walkman kann DNA-Audiodaten natürlich nicht wiedergeben. Dem Forschungsteam ging es in seiner Studie auch um andere Dinge. Sie wollten Probleme angehen, die es bei der Speicherung via DNA seit Jahren gibt.

„Vorgang ist wie das Suchen eines Buches in der Bibliothek“

So ist es bisher schwierig, Datenabschnitte bewusst anzusteuern. Dies haben die Wissenschaftler durch die Strukturierung des DNA-Bandes mit dem Barcode behoben. „Dieser Vorgang ist wie das Suchen eines Buches in der Bibliothek“, sagt Studienautor Xingyu Jiang zu New Scientist. „Wir müssen zuerst das Regal finden, in dem sich das Buch befindet, und dann das Buch im entsprechenden Regal.“

Neben der hohen Dichte verspricht die Speicherung von Daten in DNA-Molekülen auch eine lange Haltbarkeit. Laut des Forschungsteams soll die Kassette bei Zimmertemperatur 345 Jahre halten.

