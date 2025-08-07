Doctolib in der Kritik: Kassenpatienten sollen für schnelle Termine draufzahlen

Doctolib soll Patient:innen den Alltag erleichtern: Anstatt telefonisch bei zahllosen Praxen nach einem Termin zu fragen, können sie über die Plattform Verfügbarkeiten bequem online checken und direkt buchen. Wie Netzpolitik.org berichtet, will die Bundesregierung jetzt allerdings prüfen, ob es eine strengere Regulierung braucht. Anlass ist eine Klage von Verbraucherschützer:innen, die der Plattform vorwerfen, dass selbst bei einer gezielten Suche nach Kassenterminen immer wieder kostenpflichtige Angebote für Selbstzahler:innen angezeigt werden.

Doctolib verspricht, den Umsatz von Praxen zu steigern

Laut Angaben des Unternehmens besteht das Ziel der Online-Plattform darin, Patient:innen einen besseren und schnelleren Zugang zu medizinischer Versorgung zu ermöglichen. Gleichzeitig soll auch das Arbeitsleben von Gesundheitsteams verbessert werden, sodass sie sich weniger mit der Vergabe von Terminen und mehr auf die eigentliche medizinische Versorgung konzentrieren können. Auf der Website des Unternehmens wird aber auch ein drittes Ziel genannt – und das ist die Steigerung des Umsatzes.

Doctolib verspricht den Praxen, dass die Plattform durch die erhöhte Präsenz nicht nur mehr, sondern auch „höher qualifizierte Patient:innen“ anzieht. Das soll zu höheren Zuschlägen und damit zu besseren langfristigen Ergebnissen führen. Genau diese Strategie könnte sich für Doctolib jetzt aber als nachteilig erweisen. Denn Nutzer:innen können zwar Filter setzen, um sich nur Termine für gesetzlich Versicherte anzeigen zu lassen. Aber der Schein trügt: Immer wieder führen die Treffer zu Angeboten für Selbstzahler:innen, die auf den ersten Blick nicht als solche erkennbar sind.

Der Vorwurf: Kassenpatient:innen werden in die Irre geführt

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) hat deshalb schon im April Klage gegen Doctolib eingereicht. Die Plattform missachte die Rechte von Verbraucher:innen und suggeriere Kassenleistungen, wo in Wirklichkeit eine Eigenzahlung erforderlich ist, so der Vorwurf. Mittlerweile ist das Thema auch auf der politischen Agenda angekommen. In ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen erklärte die Bundesregierung, sie beobachte die Entwicklungen bei privaten Vermittlungsplattformen genau. Zudem werde geprüft, ob es gesetzliche Lücken gibt und wie sich Terminportale künftig stärker regulieren lassen.

Doctolib selbst argumentiert, man wolle Nutzer:innen helfen, möglichst schnell einen Termin zu finden, weshalb auch Angebote für Selbstzahler:innen angezeigt werden, wenn diese früher verfügbar sind. Die Darstellung der Informationen entspreche den Vorgaben aus dem Sozialgesetzbuch. Ein aktueller Test von Netzpolitik.org zeigt allerdings, dass das Problem weiterhin besteht. Trotz des Filters werden in den ersten Suchergebnissen Privatpraxen oder Angebote angezeigt, bei denen ausschließlich Selbstzahler:innen willkommen sind.

Digitalisierung darf nicht zulasten der Patient:innen gehen

Dass sich immer mehr Patient:innen frustriert auf kostenpflichtige Termine einlassen, ist aus Sicht des VZBV nur das Symptom eines tieferliegenden Problems. Kassenpatient:innen würden systematisch benachteiligt und müssen deutlich länger auf einen Termin warten, als es bei Privatversicherten der Fall ist. Auch die fehlende telefonische Erreichbarkeit vieler Praxen sowie der fragwürdige Verkauf von IGeL-Leistungen ohne ausreichende Aufklärung werden kritisiert.

Plattformen wie Doctolib spielen eine wichtige Rolle im Gesundheitswesen – vor allem in Zeiten von Fachkräftemangel und zunehmendem Digitalisierungsdruck. Wenn sie aber intransparent arbeiten oder die Versorgungslücke durch versteckte Bezahlangebote kaschieren, wird das Vertrauen in digitale Lösungen beschädigt. Die Bundesregierung steht deshalb jetzt in der Pflicht, klare Regeln zu schaffen, damit alle die medizinische Versorgung erhalten, die ihnen zusteht.

