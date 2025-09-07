Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Fundstück
Verpasse keine News mehr!

Doom auf Sega Saturn: Spieler findet Cheatcode, den selbst die Entwickler vergessen haben

Selbst 28 Jahre nach dem Release können noch immer Geheimnisse in Doom entdeckt werden. So hat ein aufmerksamer Spieler einen bislang versteckten Cheatcode entdeckt, der einen neuen Blick auf den Shooter erlaubt. Wie er funktioniert, erfahrt ihr hier.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Doom auf Sega Saturn: Spieler findet Cheatcode, den selbst die Entwickler vergessen haben

Was macht der Cheatcode in Doom? (Screenshot: Doom / t3n)

Doom ist eigentlich dafür bekannt, dass es mittlerweile auf jedem Gerät läuft, das auch nur einen halben Prozessor hat. Zuletzt hat es ein Hacker sogar geschafft, Doom auf einer Zahnbürste spielbar zu machen. Doch dieses Mal macht der Shooter keine Schlagzeilen, weil er auf einem neuen Gerät läuft. Nein, jetzt hat jemand ein großes Geheimnis im Spiel selbst entdeckt.

Anzeige
Anzeige

Ein Cheatcode, der die Doom-Spielwelt verändert

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Wie X-User „Memory Fallen“ berichtet, handelt es sich um einen Cheatcode, der seit dem Release 1997 unentdeckt blieb. Um diesen zu aktivieren, müsst ihr zunächst die Version des Shooters für den Sega Saturn spielen. Pausiert ihr das Spiel und gebt dann die Kombination „X, Rechts, B, Y, X, Rechts, B, Y“ ein, wird der Cheatcode in Doom aktiv.

Anzeige
Anzeige

Auf den beigefügten Bildern seines Posts zeigt der X-User auch, was der Doom-Cheatcode macht. Dadurch werden die Levelgrenzen halbdurchsichtig. Ihr könnt also durch Mauern durchschauen und sehen, was sich dahinter befindet. So erhascht ihr unter anderem einen Blick auf die Skyboxen, die den Hintergrund für jedes Level bereitstellen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Wie der User auf den Cheatcode gekommen ist, ist bisher nicht bekannt. Er will diese Informationen aber künftig mit anderen teilen. Inzwischen rätseln einige Spieler:innen unter dem Post, welchen Zweck der Cheatcode erfüllt. Nachdem der Code im Emulator und auf einem echten Sega Saturn ausprobiert wurde, stellte sich heraus, dass er kaum Auswirkungen auf die Performance des Spiels hat. Dementsprechend gehen Spieler:innen davon aus, dass es sich um einen Code für die Entwickler:innen handelt, der genau das testen soll: Wie gut sich die Game Engine schlägt, wenn bestimmte Objekte ausgeblendet werden. Daraufhin konnten die Entwickler:innen von Doom noch Anpassungen am Spiel vornehmen.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 11.09.2024 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.

Diese Spiele wurden auf längst toten Konsolen veröffentlicht

8 Bilder ansehen
Diese Spiele wurden auf längst toten Konsolen veröffentlicht Quelle: Shutterstock/robtek
Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren