Doom auf Sega Saturn: Spieler findet Cheatcode, den selbst die Entwickler vergessen haben
Doom ist eigentlich dafür bekannt, dass es mittlerweile auf jedem Gerät läuft, das auch nur einen halben Prozessor hat. Zuletzt hat es ein Hacker sogar geschafft, Doom auf einer Zahnbürste spielbar zu machen. Doch dieses Mal macht der Shooter keine Schlagzeilen, weil er auf einem neuen Gerät läuft. Nein, jetzt hat jemand ein großes Geheimnis im Spiel selbst entdeckt.
Ein Cheatcode, der die Doom-Spielwelt verändert
Wie X-User „Memory Fallen“ berichtet, handelt es sich um einen Cheatcode, der seit dem Release 1997 unentdeckt blieb. Um diesen zu aktivieren, müsst ihr zunächst die Version des Shooters für den Sega Saturn spielen. Pausiert ihr das Spiel und gebt dann die Kombination „X, Rechts, B, Y, X, Rechts, B, Y“ ein, wird der Cheatcode in Doom aktiv.
Auf den beigefügten Bildern seines Posts zeigt der X-User auch, was der Doom-Cheatcode macht. Dadurch werden die Levelgrenzen halbdurchsichtig. Ihr könnt also durch Mauern durchschauen und sehen, was sich dahinter befindet. So erhascht ihr unter anderem einen Blick auf die Skyboxen, die den Hintergrund für jedes Level bereitstellen.
Wie der User auf den Cheatcode gekommen ist, ist bisher nicht bekannt. Er will diese Informationen aber künftig mit anderen teilen. Inzwischen rätseln einige Spieler:innen unter dem Post, welchen Zweck der Cheatcode erfüllt. Nachdem der Code im Emulator und auf einem echten Sega Saturn ausprobiert wurde, stellte sich heraus, dass er kaum Auswirkungen auf die Performance des Spiels hat. Dementsprechend gehen Spieler:innen davon aus, dass es sich um einen Code für die Entwickler:innen handelt, der genau das testen soll: Wie gut sich die Game Engine schlägt, wenn bestimmte Objekte ausgeblendet werden. Daraufhin konnten die Entwickler:innen von Doom noch Anpassungen am Spiel vornehmen.
