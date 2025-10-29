Anzeige
Fundstück
Doom: So wurde der Shooter-Klassiker schon auf einem Satelliten zum Laufen gebracht

Der Shooter-Klassiker Doom lässt sich auf vielen Plattformen zocken. Was ihr vielleicht noch nicht wisst: Es wurde sogar schon im Weltall gespielt. Ein Entwickler hat den Shooter auf einem ESA-Satelliten zum Laufen gebracht.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Doom: So wurde der Shooter-Klassiker schon auf einem Satelliten zum Laufen gebracht

Fernab von Laptops kann Doom auch auf einem Satelliten gespielt werden. (Bild: Shutterstock/Pryimak Anastasiia)

Egal, ob auf einem Apple-Adapter direkt im Browser oder angetrieben von einer riesigen Kartoffelbatterie: Der Ego-Shooter Doom ist zum Running-Gag der Gaming-Szene geworden. Da fällt es schon fast schwer, eine Plattform zu finden, auf der der Klassiker bisher nicht lief. Ein Entwickler hat sich der Herausforderung gestellt und Doom auf einem echten Satelliten im Weltraum zum Laufen gebracht.

So kam Doom auf einen ESA-Satelliten

Der besagte Satellit trägt den Namen OPS-SAT und stammte von der ESA. Das „fliegende Labor“, das nur 10 × 10 × 30 Zentimeter groß war, sollte dabei helfen, neue Onboard-Techniken für Satelliten und Techniken für Mission-Control zu testen. Der Satellit wurde im Dezember 2019 ins Weltall geschickt. Bis Mai 2024 verrichtete er dort seine Arbeit. In der Zwischenzeit hat Entwickler Ólafur Waage das Projekt „OPS-SAT Doom Media Coverage“ durchgeführt. Er arbeitete dafür mit ESA-Forscher Georges Labrèche zusammen.

Um Doom auf der Hardware des OPS-SAT zum Laufen zu bekommen, mussten die Entwickler etwas tüfteln. Denn der Satellit hatte sein eigenes Betriebssystem, das nicht einfach eine Installation von Doom zulässt. Zunächst haben sie eine Version des Shooters namens „chocolate_doom“ genutzt, die auf SDL basiert. So waren nur wenige Anpassungen nötig, um den Shooter auf das Satellitensystem anzupassen. Zudem mussten es aufgenommene Demo-Sequenzen sein, die sich selbst spielen, da es keine Möglichkeit gab, Doom aus der Ferne auf dem Satelliten zu steuern. Zumindest nicht in der kurzen Zeit, die der Satellit Kontakt mit Mission Control hatte.

Das dritte Problem: Der Satellit hatte keinen Bildschirm. Dadurch war es den Entwickler:innen nicht möglich zu sehen, ob Doom auch wirklich auf der Hardware läuft. Zunächst nutzen die Entwickler einen Score, den das Spiel am Ende ausgibt. So zählte das Spiel, wie viele Gegner erledigt und ob Items oder Geheimnisse gefunden wurden. Und das funktionierte. Die Statistiken stimmten mit den Demoaufnahmen überein. Doom lief auf einem ESA-Satelliten.

Doch eine einfache Statistik, die mit den Daten der Demo übereinstimmt, war den Entwickler:innen nicht genug. Sie wollten einen Screenshot aus dem Spiel. Da der Satellit keine Grafikkarte hat, war das ebenfalls schwer. Also mussten sie sich einen neuen Trick einfallen lassen. Mit der eigens entwickelten Version „doomgeneric“ konnten Software-Renderings als Screenshot erstellt werden.

Um schließlich zu beweisen, dass die Aufnahmen von einem Satelliten stammten, nutzen sie die Kamera des OPS-SAT. Diese machte in regelmäßigen Abständen Aufnahmen von der Erde. Also tauschten die Entwickler die Skybox im Spiel, die eigentlich eine fiktive Marsoberfläche zeigt, gegen das Satellitenbild aus. Das Ergebnis könnt ihr bei etwa 6:50 Minuten im eingebetteten Video oder im X-Post des Entwicklers sehen.

