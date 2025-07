Doppelschlag von Google: Neues Core-Update und verbesserter Search Console Insights Report

SEO-Mitarbeiter:innen und Seitenbetreiber:innen sind in Aufruhr. Und das nicht nur, weil Google mit den AI-Overviews neue Search-Realitäten und -Herausforderungen schafft sowie den AI-Mode in immer mehr Umgebungen einbettet. Denn rund drei Monate nach dem Abschluss des ersten und bis dato einzigen Core-Updates des Jahres 2025 startete jüngst das June 2025 Core-Update. Es dürfte etwas länger dauern, ehe es abgeschlossen ist – sodass SEO-Mitarbeiter:innen erst im Juli die Auswirkungen vollends analysieren können. Für die Analyse bietet Google unterdessen mit dem neuen Search Console Insights mehr Übersichtlichkeit.

Der offizielle Google Search Central Account hat den Rollout-Start des jüngsten Core-Updates bekannt gegeben. Dabei handelt es sich laut dem Unternehmen um ein ganz reguläres Update. Zuletzt subsumierte Google diverse umfassende Optimierungen für die Suche unter großen Core-Updates und verringerte die Zahl der Algorithmus-Updates eher.

Das große March 2025 Core-Update wurde binnen 14 Tagen abgeschlossen. Doch für das aktuelle Update sieht Google eine Rollout-Dauer von bis zu drei Wochen vor. Im Google Search Status Dashboard können Interessierte den aktuellen Entwicklungsstand einsehen. Ende Juni hatten diverse SEO-Expert:innen und User große Schwankungen in ihren Google-Rankings beobachtet.

Das könnten schon erste Anzeichen für das große Update Googles gewesen sein. Die ersten Schwankungen dürften schon bald ersichtlich sein. Im Sistrix-Radar beispielsweise ist die Volatilität eines Updates aber bisher nicht allzu hoch, doch das dürfte sich zeitnah ändern.

Derweil können SEO-Expert:innen nicht akut auf die Entwicklungen reagieren. Google rät dazu, dauerhaft die eigenen Seiten, Inhalte und Strategien zu optimieren und an neue Gegebenheiten anzupassen, etwa die KI-Ergebnisse in AI-Overviews. Informationen und Hilfestellungen im Kontext großer Updates liefert Google im Rahmen einer neuen Dokumentation mit mehr Details.

Solange Creator jedoch Inhalte erstellen, die hilfreich, einzigartig und für Menschen (statt Suchmaschinen) gemacht sind, müssen sie sich nicht unbedingt zum Handeln bewegt sehen. Noch mehr Informationen finden Seitenbetreiber:innen und SEO-Expert:innen in der Google Search Central, die Basics zu Core-Updates teilt.

Neue Search Console Insights geben bessere Übersicht zur Performance in Search

Kurz vor dem Start des Core-Updates hat Google den Launch eines optimierten Search Console Insights Reports bekannt gegeben. Dieser ist direkt im Search Console Interface integriert. Dabei soll der Bericht auf einen Blick verständlich darstellen, wie der eigene Content in der Google-Suche performt.

Google möchte Usern der Search Console nicht nur weiterhin erreichte Meilensteine aufzeigen – und per Mail zuschicken –, sondern die Verknüpfung zum Leistungsbericht stärken. So werden zum Beispiel Klicks und Impressions im Trendvergleich zur vorangegangenen Periode unmittelbar angezeigt, während User auch ermitteln können, welche Seiten die meisten Klicks generiert haben. „Trending up“- und „Trending down“-Pages werden ebenfalls angezeigt. Zudem finden User schnell die Suchanfragen, die am häufigsten zum Seitenbesuch geführt haben und sie können ebenso „Trending up“- und „Trending down“-Queries ausmachen.

Parallel zu den aktuellen Search-Entwicklungen rund um die Algorithmus-Updates baut Google die eigenen Sucherfahrungen im Bereich der KI-Suche massiv aus. AI-Overviews (andernorts gibt es in diesen schon Ads) sorgen für Traffic-Veränderungen und Diskussionen unter Publishern. Die AI Overviews werden nach dem umfassenden Rollout in diesem Jahr inzwischen über 1,5 Milliarden Menschen angezeigt. Zuletzt hat Google den Rollout in über 200 Ländern und mehr als 40 Sprachen bekannt gegeben. In Deutschland sind sie ebenfalls sehr präsent und laut Sistrix schon bei fast jedem zehnten Keyword sichtbar. Der multimodale AI-Mode wurde jüngst in Indien ausgerollt, wird in den USA schon in der Adressleiste getestet und in der Suche ebenfalls mit Ads versehen.

Weiterhin soll der neue Bereich Search Live die Voice-Kommunikation im Chat-Kontext à la ChatGPT bei der Suche fördern und mit Audio Overviews stellt Google inzwischen auch auditive Zusammenfassungen in der Suche bereit. Auf Youtube wird wiederum aktuell ein AI-Overview-Pendant integriert. Der Search-Markt steht 2025 vor weiteren großen Veränderungen. Doch Google bleibt ein Leuchtturm in diesem – die Suchmaschine bedient pro Jahr über fünf Billionen Suchanfragen, Tendenz steigend.

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

