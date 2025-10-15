Anzeige
News
Weg frei für dreirädriges Solarauto: Aptera sichert sich 75 Millionen Dollar

Fans des dreirädrigen Aptera-Solarautos warten seit Jahren, dass das kalifornische Startup mit der Serienproduktion startet. Jetzt könnte das futuristische Gefährt tatsächlich Realität werden. Denn Aptera hat sich frische Mittel besorgt.

Von Jörn Brien
2 Min.
Solarauto von Aptera
Solarauto von Aptera: Startet jetzt bald die Serienfertigung? (Bild: Aptera)

Ende 2020 hatte das kalifornische Auto-Startup Aptera Motors ein dreirädriges Solarauto vorgestellt, das eine Reichweite von 1.600 Kilometern haben sollte. Zudem sollten die Solarzellen eine zusätzliche Reichweite von täglich bis zu 65 Kilometern ermöglichen.

Aptera: Tausende Solarautos vorbestellt

Kein Wunder, dass das Fahrzeug gut ankam. Innerhalb weniger Tage gingen Tausende Vorbestellungen ein. Mitte 2022 waren schon 22.000 Fahrzeuge vorbestellt worden. Nur die eigentlich schon für 2021 geplante Serienfertigung ist bis heute nicht gestartet worden.

Offenbar hat Aptera in den vergangenen Jahren noch an dem Prototypen gefeilt. Crowdfunding-Kampagnen sorgten dafür, dass dem Unternehmen das Geld nicht ausging. Dennoch wurde es zuletzt sehr knapp. Ende Juni 2025 standen nur noch 13 Millionen US-Dollar zur Verfügung.

Finanzspritze vor Nasdaq-Listing

Das ist weniger als Aptera pro Jahr „verbrennt“ und nicht genug, um eine Produktion in Gang zu setzen. Entsprechend sah es schon düster für die Zukunft des Solarauto-Entwicklers aus. Jetzt hat sich Aptera Motors aber eine Finanzspritze in der Höhe von 75 Millionen Dollar sichern können, wie das Unternehmen mitteilt.

Gerade rechtzeitig, wie es von Electrek heißt. Denn für Donnerstag, den 16. Oktober 2025, ist ein Listing an der US-Technologiebörse Nasdaq geplant. Dabei handelt es sich aber nicht um einen IPO oder einen Spac-Deal.

Führungsriege könnte Anteile verkaufen

Der Börsengang wird kein Geld in die Firmenkassen spülen. Im Gegenteil: Vor der Bekanntgabe der Finanzierung galt das Ganze als letzter Sargnagel für Aptera Motors. Denn das Listing hätte bestehenden Anteilseignern die Möglichkeit gegeben, ihre Anteile zu verkaufen.

Und: Die Führungsriege, darunter die beiden Co-CEOs hätten keinen Sperrzeitraum, könnten also ab morgen theoretisch alles verkaufen. Mit den frischen Mitteln dürfte diese Gefahr jetzt aber erst einmal gebannt sein.

Serienfertigung soll endlich starten

Die 75 Millionen Dollar will das Unternehmen nutzen, um das futuristische Solarauto endlich in die Serienfertigung zu bringen. Zuletzt war von einem Produktionsstart Ende 2025 die Rede gewesen. Allerdings dürften die finanziellen Probleme dem Termin nach hinten verschoben haben.

Dass das dreirädrige Solarauto den Erwartungen gerecht werden dürfte, hat eine Testfahrt im März 2025 gezeigt. Dabei legte das Fahrzeug rund 480 Kilometer entlang der Route 66 mit einer Akkuladung zurück.

1.600 Kilometer Reichweite mit Zusatzakkus

Das kommt der Reichweite der Serienversion schon recht nahe. Denn in der Einstiegsvariante sollen mit einer Akkuladung rund 640 Kilometer möglich sein. Wer rund 1.600 Kilometer ohne Nachladen fahren will, muss sich zusätzliche Akkupacks zulegen.

Der Zweisitzer mit drei Rädern soll rund 40.000 Dollar kosten, wie die Futurezone schreibt. Den endgültigen Preis erfahren Vorbesteller:innen aber wohl erst, wenn das Aptera-Solarauto ausgeliefert wird.

