MIT Technology Review Reportage

KI-Drohnen im Kriegseinsatz: Wie weit sind die autonomen Schwärme?

KI in Waffen ist der große Trend der Rüstungsindustrie. Ging es zu Beginn des Ukraine-Kriegs noch um Panzer, streben Rüstungsunternehmen inzwischen nach selbstständigen Schwärmen in der Luft und am Boden. Das Ziel: der autonome Krieg.

Von Jan Vollmer