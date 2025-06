Kollaps der Autoindustrie in China? Schuld könnte ausgerechnet der Hersteller BYD sein

Im Ausland gilt Chinas Elektroautoindustrie fast als Naturgewalt, die die Welt im Sturm erobern wird. Doch ein aktueller Blick in das Land selbst zeigt eher das Gegenteil: die Angst vor einem Zusammenbruch der Vorzeigebranche. Auslöser ist ausgerechnet der Marktführer und Platzhirsch selbst – BYD. Der Grund: Ende Mai 2025 zündete BYD die nächste Stufe im innerchinesischen Elektroauto-Preiskrieg.

Anzeige Anzeige

Wie eine Panikattacke: Preisdumping bei BYD mit Folgen

Chinas größter Elektroauto-Hersteller kappte die Preise bei 22 Modellen um bis zu 30 Prozent. Den Mini-Hatchback Seagull gibt es jetzt für umgerechnet knapp 7.800 US-Dollar. In der Folge zogen andere Hersteller nach – wie üblich. Doch dieses Mal ist etwas Neues passiert: Die Preissenkungen lösten in der Industrie und Politik so etwas wie eine Panikattacke aus.

Wei Jianjun, der Chef des Autoherstellers Great Wall Motor, warnte im Mai vor einer ähnlich katastrophalen Entwicklung wie in der chinesischen Immobilienindustrie. Nach der Pleite des Immobilienkonzerns Evergrande ist eine enorme Immobilienblase geplatzt, wodurch weitere Konzerne in den Abgrund gerissen wurden und die einst rasant wachsende chinesische Wirtschaft massiv gebremst wurde.

Anzeige Anzeige

Jetzt urteilte Wei, dass es bereits ein „Evergrande der Autoindustrie“ gebe, der aber noch nicht explodiert sei. Einige Autohersteller seien „süchtig danach, Geld für Marktanteile zu verbrennen“, während sie Profitabilität und Innovation ignorierten.

Wird die E-Autobranche Opfer von Chinas Erfolgsrezept?

BYD wies die Warnung zurück und verteidigte die Preissenkungen als Teil einer eigenen Überlebensstrategie. Doch selbst die Partei- und Staatsführung warnt vor einer Krise in der Autoindustrie.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die Renmin Ribao, das Sprachrohr der Kommunistischen Partei, schrieb bereits von „ungeordneten Preiskriegen“, die Gewinne über die gesamte Lieferkette hinweg vernichten und das Ökosystem gefährden würden. Und das Verkehrsministerium merkte öffentlich an, dass „Preiskriege keine Gewinner haben, geschweige denn eine Zukunft“.

Dieses Ausmaß an Intervention durch den Partei- und Staatsapparat deutet darauf hin, dass die Machthaber die Gefahr einer systemischen finanziellen Instabilität in einer strategisch wichtigen Branche erkennen. Dabei sind den Wirtschaftslenkern die Mechanismen von Blase und Pleitewelle eigentlich bekannt.

Anzeige Anzeige

In China gehört der Aufbau von Überkapazitäten und das preisliche Unterbieten zur Industriepolitik dazu, die darauf abzielt, globale Wettbewerber auszuschalten. Das hat bei Solarzellen und Seltenen Erden, bei denen die Welt von China abhängt, sehr gut funktioniert und in anderen Bereichen wie Batterien teilweise auch.

Riesige Überkapazitäten warten schon lange auf eine Bereinigung

In der Autoindustrie lief das Spiel lange nach demselben Drehbuch. Es gibt offiziell 115 chinesische E-Auto-Marken, viele davon sind klein und schwach, werden aber von ehrgeizigen Lokalregierungen unterstützt. Einige davon sind vermutlich nur Frontfirmen, um staatliche Subventionen und Kredite in die eigenen Taschen umzulenken. Expert:innen rechnen daher schon lange mit einer harten Auslese und einem Tsunami an faulen Krediten.

Das Problem ist jedoch, dass die Autoindustrie mit ihren tiefen Lieferketten systemisch wichtiger ist als viele andere Industrien. Daher drohen noch mehr Subventionen und Kredite verbrannt zu werden als in vorherigen Fällen. Das Problem wird dadurch verschärft, dass die neue Preissenkungswelle eine bereits geschwächte Industrie trifft.

Anzeige Anzeige

Seit Jahren wird die Autobranche von enormen Überkapazitäten und Preiskriegen geplagt. Die Zahlen sind brutal. So soll Chinas E-Auto-Produktionskapazität bis 2025 auf 36 Millionen Fahrzeuge steigen, während die prognostizierten Verkäufe bei nur 14 Millionen liegen. Das ergibt einen Überschuss von 20 Millionen Einheiten. Zum Vergleich: Das ist mehr als die gesamte jährliche Autoproduktion Europas.

Besonders hart trifft es die schwächeren Hersteller von Elektroautos, von denen viele schon Verluste schreiben, sowie die Zulieferer, die quasi als Quelle für zinslose Kredite missbraucht werden. Chinesische Autohersteller zahlen ihre Zulieferer im Durchschnitt nach 182 Tagen, westliche Hersteller hingegen meist nach ein bis eineinhalb Monaten.

Von 1888 bis heute: Die Geschichte des Elektroautos

Anzeige Anzeige

11 Bilder ansehen Von 1881 bis heute: Die Geschichte des E‑Autos in Bildern Quelle: picture alliance / akg-images

Auch Chinas Vorzeigemarken sind oft hoch verschuldet

Besonders hart ist, dass der Preiskampf die unteren Preissegmente trifft, in denen die Gewinnmargen ohnehin schmal sind – wenn es sie überhaupt gibt. Daher wächst die Sorge, dass selbst ernst zu nehmende Marken scheitern könnten, wenn die übliche Pleitewelle die automobile Spreu vom Weizen trennt. Denn wie der Autochef Wei anmerkte, haben viele Unternehmen ihren Aufstieg auf Pump finanziert, einige in gefährlichem Ausmaß.

Laut einem Bericht der chinesischsprachigen Nachrichtenseite China.com gelten 20 Prozent der Autounternehmen mit einer Schuldenquote von mehr als 70 Prozent als gefährlich hoch verschuldet. Dazu gehören demnach der globale Elektroautomarktführer BYD und der Volvo-Eigentümer Chery Automobile mit 74,6 beziehungsweise 88,6 Prozent. Doch einige Analyst:innen glauben, dass BYDs reale Verschuldung viel höher als die in der Bilanz ist.

Der Kritiker Wei selbst versucht, Schulden abzubauen – mit Erfolg. So konnte Great Wall seinen Schuldenstand von Ende 2024 bis zum ersten Quartal um zweieinhalb Prozentpunkte auf 61 Prozent reduzieren. Das war jedoch vor dem ruinösen Preiskampf von BYD.

Anzeige Anzeige

Es ist eine gewagte Wette: Was wäre, wenn BYDs Rechnung nicht aufgeht und die schwächeren Konkurrenten nicht schnell genug vom Markt verschwinden? Dann droht ausgerechnet jene Industrie, die als Symbol für Chinas technologische Überlegenheit und Zukunftsfähigkeit galt, an ihrer eigenen Erfolgsformel zu ersticken.

Mehr zu diesem Thema