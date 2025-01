DSL statt Glasfaser: Warum viele Deutsche bei der alten Technik bleiben

Die weitverbreitete Meinung ist, dass der Glasfaserausbau in Deutschland viel zu schleppend vorangeht. Eine Umfrage von Bearingpoint (via Presseportal) zeigt, dass Glasfaser schon in einigen Gebieten verfügbar ist, aber dort gar nicht genutzt wird. Oftmals wissen die Menschen gar nicht, was sie mit der neuen Technik erwarten würde.

Glasfaser muss sich besser präsentieren

So liegt die Verfügbarkeit von Glasfaser laut Bandbreitenatlas aktuell bei rund 32 Prozent. Laut der Umfrage werden aber nur in 18 Prozent der Gebiete die Highspeed-Anschlüsse überhaupt genutzt. Diese Kluft könnte in den kommenden Jahren noch größer werden. So wird geschätzt, dass 2030 ganz Deutschland mit Glasfaser versorgt werden kann. Bearingpoint geht anhand der Umfragen davon aus, dass bis dahin nur rund 50 Prozent der Deutschen zu Glasfaser wechseln werden.

Aber welche Gründe hat der Verdruss gegenüber Glasfaser? Die Teilnehmer:innen wurden dazu ebenfalls befragt. Als Topantwort sagten sie, dass sie aktuell mit ihrem DSL-Tarif zufrieden wären und deshalb kein Wechsel für sie nötig wäre. Zudem sehen sie die hohen Preise für Glasfasertarife und befürchten, dass sie im Vergleich zum DSL-Tarif ein schlechteres Preis-Leistungs-Verhältnis bekommen.

Das führt dann auch zum dritten Punkt, der für die DSL-Nutzer:innen gegen Glasfaser spricht. Oftmals wissen sie gar nicht, was ihnen die neue Technik bietet und kennen den Mehrwert nicht. So fühlen sich 51 Prozent der Befragten nur schlecht oder gar nicht über Glasfaser informiert. 41 Prozent der Befragten haben in der Vergangenheit noch nie Werbung oder Informationen über die Anschlusstechnik gesehen.

Laut der Umfrage resultiert daraus auch die fehlende Wechselbereitschaft. 53 Prozent der Befragten, die ihren aktuellen Tarif nicht zu Glasfaser wechseln möchten, haben noch nie Informationen zu Glasfaser erhalten. Dementsprechend sieht Bearingpoint die Anbieter:innen, aber auch die Regierung in der Pflicht, Glasfaser besser zu bewerben. Nur so können die Ziele des Glasfaserausbaus wirklich erreicht werden.

