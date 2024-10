Du als Volontär:in (m/w/d) bei MIT Technology Review und t3n

Warum yeebase media?

Du arbeitest bei yeebase media, weil du es draufhast. Aber es gibt noch etwas Wichtigeres: nämlich, wie du drauf bist!

Wir könnten jetzt erzählen von Obstkörben, Kickertischen und fancy Team-Events – klar, wir haben auch diese Benefits, aber hey, das allein macht uns nicht aus! Wir sind wir: ein Team aus Persönlichkeiten und Menschen, die nerdy genug sind, um Hypes von Trends zu unterscheiden. Die lieben, was sie tun, und Bock haben auf Zukunft. Die einander zuhören und aufeinander aufpassen – vor Ort, im Homeoffice, im Co-Working-Space, remote von überall aus der Welt. Wir teilen unsere Aufmerksamkeit genauso wie unser Wissen, denn als Individuen sind wir gut, als Team unschlagbar. Freiheit ist uns wichtig! Eine freie Arbeitsgestaltung lässt uns unsere Arbeit mit unserem Leben vereinbaren. Wir suchen immer nach Lösungen, die uns helfen, besser zu werden und glücklich zusammenzuarbeiten. Und wir sind anspruchsvoll, denn wir sind erst dann richtig happy, wenn wir unsere User:innen und Leser:innen zu Fans machen.

Last, but not least: Wir glauben, eine positive Zukunft wird nicht von Einzelnen, sondern von ganz vielen gestaltet. Es sind die vielen kleinen, nachhaltigen, sozialen und grünen Dinge, die wir in unserem (Arbeits-)Alltag bei t3n bewegen und von denen wir überzeugt sind, dass sie am Ende Großes bewegen.

Wir sind die Digital Pioneers und wir freuen uns, dich kennenzulernen.

Wir bedienen keine Quoten oder „Labels“ – bei uns arbeiten Menschen. Jede:r für sich ist besonders, einzigartig und für unser Team wertvoll.

tl;dr: Sei du selbst! Das lieben wir.