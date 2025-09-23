Dual Capture: So funktioniert die neue Kamerafunktion auf dem iPhone 17 – und diese Alternativen gibt es für ältere Modelle

Das iPhone 17 Pro nimmt vorne und hinten gleichzeitig auf, wenn man das wünscht (Foto: Wongsakorn 2468 / Shutterstock)

Die neue „Dual Capture“-Funktion ermöglicht iPhone-Nutzern, gleichzeitig mit der Hauptkamera auf der Rückseite des Handys zu filmen und sich selbst mit der Frontkamera aufzunehmen. Apple integriert diese Funktion standardmäßig in die Kamera-App des iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max und iPhone Air. Ältere Modelle, einschließlich der iPhone-16-Reihe von 2024, erhalten das Feature jedoch standardmäßig nicht. Aber das muss nicht so bleiben: Apple ist nicht die einzige Wahl.

Anzeige Anzeige

So funktioniert Dual Capture auf neuen iPhones

Nutzer der brandneuen iPhone-Modelle finden die Funktion in der Video-Einstellung der Kamera-App. Nach einem Klick auf „Video“ oder das Einstellungsmenü erscheint ein Pop-up zur Aktivierung der doppelten Aufnahme. Das Selfie-Bild wird am rechten oberen Bildschirmrand angezeigt und lässt sich verschieben. Bei den Pro-Modellen des iPhone 17 können Nutzer während der Aufnahme zwischen den drei rückwärtigen Kameras wechseln, wobei das Selfie-Bild immer klein bleibt.

Die Aufnahmen sind in 1080p oder 4K mit 24 oder 30 Bildern pro Sekunde möglich. Allerdings bietet Apple keine Option, das Video in separaten Dateien pro Kamera zu speichern oder das Selfie-Bild in den Vordergrund zu rücken. Auch eine Splitscreen-Darstellung fehlt.

Anzeige Anzeige

Alternativen für ältere iPhone-Modelle

Besitzer älterer iPhones müssen aber nicht auf die Dual-Capture-Funktion verzichten. Dank einer Apple-API-Schnittstelle ist die gleichzeitige Nutzung beider Kameras bereits seit dem iPhone 11 Pro (von 2019!) technisch möglich. Dies legt nahe, dass Apple die Funktion aus Marketinggründen nur für neue Geräte anbietet. Möglicherweise wird das Feature mit iOS 27 auch für ältere Modelle nachgereicht.

Diese Apps bieten Dual-Capture-Funktionen

Mehrere Drittanbieter-Apps ermöglichen die gleichzeitige Nutzung beider Kameras:

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

2Cam (früher Duet): Kostenpflichtig mit 35 Euro pro Jahr oder 10 Euro monatlich

(früher Duet): Kostenpflichtig mit 35 Euro pro Jahr oder 10 Euro monatlich Røde Capture : Kostenlos verfügbar

: Kostenlos verfügbar Filmic DoubleTake: 23 Euro jährlich, auch in Paketangeboten mit Filmic Pro (80 Euro/Jahr) erhältlich

Diese Apps bieten teilweise sogar mehr Funktionen als Apples Lösung, etwa die Darstellung als Splitscreen und den Wechsel der Kameras. Das Dual-Capture-Feature eignet sich besonders gut für Kurzvideos – etwa, wenn man seinem Publikum etwas erklären möchte, aber dabei stets im Bild bleiben will.

Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht

11 Bilder ansehen Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht Quelle: (Foto: t3n)