Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Fundstück
Verpasse keine News mehr!

Duftbaum mit Benzinnote: Warum Kia seinen neuen Elektrowagen mit Kraftstoff-Geruch bewirbt

Der südkoreanische Autohersteller Kia hat sich für den Launch seines neuen E-Autos EV4 in Europa einen besonderen Marketinggag ausgedacht. Interessierte können sich die Luft mit Benzin- und Motorölgeruch „erfrischen“. Neu ist die Idee aber nicht.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Kia EV4

Kia EV4: Auf Wunsch mit Benzingeruch. (Bild: Kia)

Fehlt Menschen, die von einem Verbrenner zu einem Elektroauto wechseln, der Geruch nach Benzin und Motoröl? Scheint so – oder zumindest scheinen das die Hersteller anzunehmen. Denn der südkoreanische Autobauer Kia hat sich für den Start seines EV4 in Europa einen speziellen Marketinggag ausgedacht.

Anzeige
Anzeige

Kia: „Duftbaum“ mit Benzingeruch

Wie The Drive berichtet, gibt es für Käufer:innen des Kia EV4 auf Wunsch ein „Duftbäumchen“ dazu, das den Geruch von Benzin und Motoröl im Inneren des Wagens verbreiten soll. Produziert wurde das Werbegeschenk in Zusammenarbeit mit einem finnischen Parfümhersteller.

Empfehlungen der Redaktion

Wie es in einem entsprechenden Instagram-Posting mit einem Augenzwinkern heißt, solle der „nach Benzin duftende Lufterfrischer“ bei „akuten Entzugserscheinungen“ helfen, die beim Umstieg auf „die neue Ära“ des Autofahrens auftreten könnten. Die zu verteilende Stückzahl sei aber begrenzt.

Anzeige
Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von Instagram, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Instagram, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Auch wenn vielleicht viele Autofahrer:innen bei der Idee, ihr Fahrzeug absichtlich dem Geruch von Benzin und Motoröl auszusetzen, die Nase rümpfen werden – die Idee für einen solchen Lufterfrischer hat ihre Berechtigung. Und sie ist nicht neu.

Benzin: Ford entwickelte „Premium-Duft“

Schon im Jahr 2021 hatte der US-Autokonzern Ford bei der Markteinführung seines E-Flitzers Mustang Mach-E GT einen „Premium-Duft“ für Fahrer:innen entwickelt, die zwar die Leistung des Elektromotors schätzen, aber den Geruch nach Benzin vermissen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

5 Bilder ansehen
Elektroautos: 5 Vorurteile und was an ihnen dran ist Quelle: husjur02 / shutterstock

Einer entsprechenden Befragung von Ford zufolge sollen rund 20 Prozent der Fahrer:innen angegeben haben, dass sie den Benzingeruch mehr als alles andere vermissen würden, wenn sie ein Elektroauto kaufen. Immerhin 70 Prozent stimmten der Aussage zu, den Geruch von Benzin bis zu einem bestimmten Grad zu vermissen.

Ist Benzinduft wirklich so beliebt?

Stutzig machen könnte einen allerdings das Ergebnis, dass Benzin laut der Umfrage als Geruch beliebter sei als der von Wein und Käse. Ein weiterer Beleg dafür, dass möglicherweise Benzingeruch nicht ganz so beliebt ist, wie es die Umfrageergebnisse zeigen sollen: E-Auto-Hersteller haben sich bei der Ausrüstung der Fahrzeuge mit solchen oder ähnlichen Benzin-Lufterfrischern bisher auffallend zurückgehalten.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Europäische Union Elektroauto
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren