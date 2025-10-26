Duftbaum mit Benzinnote: Warum Kia seinen neuen Elektrowagen mit Kraftstoff-Geruch bewirbt

Fehlt Menschen, die von einem Verbrenner zu einem Elektroauto wechseln, der Geruch nach Benzin und Motoröl? Scheint so – oder zumindest scheinen das die Hersteller anzunehmen. Denn der südkoreanische Autobauer Kia hat sich für den Start seines EV4 in Europa einen speziellen Marketinggag ausgedacht.

Kia: „Duftbaum“ mit Benzingeruch

Wie The Drive berichtet, gibt es für Käufer:innen des Kia EV4 auf Wunsch ein „Duftbäumchen“ dazu, das den Geruch von Benzin und Motoröl im Inneren des Wagens verbreiten soll. Produziert wurde das Werbegeschenk in Zusammenarbeit mit einem finnischen Parfümhersteller.

Wie es in einem entsprechenden Instagram-Posting mit einem Augenzwinkern heißt, solle der „nach Benzin duftende Lufterfrischer“ bei „akuten Entzugserscheinungen“ helfen, die beim Umstieg auf „die neue Ära“ des Autofahrens auftreten könnten. Die zu verteilende Stückzahl sei aber begrenzt.

Auch wenn vielleicht viele Autofahrer:innen bei der Idee, ihr Fahrzeug absichtlich dem Geruch von Benzin und Motoröl auszusetzen, die Nase rümpfen werden – die Idee für einen solchen Lufterfrischer hat ihre Berechtigung. Und sie ist nicht neu.

Benzin: Ford entwickelte „Premium-Duft“

Schon im Jahr 2021 hatte der US-Autokonzern Ford bei der Markteinführung seines E-Flitzers Mustang Mach-E GT einen „Premium-Duft“ für Fahrer:innen entwickelt, die zwar die Leistung des Elektromotors schätzen, aber den Geruch nach Benzin vermissen.

Einer entsprechenden Befragung von Ford zufolge sollen rund 20 Prozent der Fahrer:innen angegeben haben, dass sie den Benzingeruch mehr als alles andere vermissen würden, wenn sie ein Elektroauto kaufen. Immerhin 70 Prozent stimmten der Aussage zu, den Geruch von Benzin bis zu einem bestimmten Grad zu vermissen.

Ist Benzinduft wirklich so beliebt?

Stutzig machen könnte einen allerdings das Ergebnis, dass Benzin laut der Umfrage als Geruch beliebter sei als der von Wein und Käse. Ein weiterer Beleg dafür, dass möglicherweise Benzingeruch nicht ganz so beliebt ist, wie es die Umfrageergebnisse zeigen sollen: E-Auto-Hersteller haben sich bei der Ausrüstung der Fahrzeuge mit solchen oder ähnlichen Benzin-Lufterfrischern bisher auffallend zurückgehalten.