Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Dunkle Materie: Wie ein Mond‑Teleskop das älteste Echo des Universums einfangen soll

Was, wenn die Antwort auf das größte Rätsel der Physik auf der Rückseite des Mondes wartet? Ein neues Konzept zeigt, wie wir die Dunkle Materie finden könnten, indem wir dem Echo des Urknalls lauschen.

Von Dieter Petereit
3 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Dunkle Materie: Wie ein Mond‑Teleskop das älteste Echo des Universums einfangen soll

Japan plant den Bau eines Radioteleskops auf der Mondrückseite. (Foto: arte.inteligente1/Shutterstock)

Ein internationales Team von Physiker:innen hat eine neue Methode vorgeschlagen, um die Natur der Dunklen Materie zu entschlüsseln. Ihre im Fachjournal Nature Astronomy veröffentlichte Studie zeigt, wie die allerersten Radiowellen des Universums direkte Spuren dieser mysteriösen Substanz enthalten müssten.

Anzeige
Anzeige

Im Zentrum der Theorie steht das sogenannte „Kosmische Dunkle Zeitalter“. Das ist die Epoche nur etwa 100 Millionen Jahre nach dem Urknall, noch bevor die ersten Sterne überhaupt leuchteten. Damals, so die Forscher:innen, war das Universum mit neutralem Wasserstoffgas gefüllt. Dieses Gas sendet von Natur aus eine extrem schwache Strahlung aus, die in der Radioastronomie als die „21-cm-Linie“ bekannt ist.

Hier kommt die Dunkle Materie ins Spiel. Obwohl unsichtbar, macht sie nach der Theorie den Großteil der Materie im Kosmos aus. Laut den Simulationen des Teams, angeführt von dem Forscher Hyunbae Park von der Universität Tsukuba in Japan und dem Physiker Rennan Barkana von der israelischen Universität Tel Aviv, verklumpte sich die Dunkle Materie schon damals in dichten Haufen.

Anzeige
Anzeige

Diese Klumpen zogen das umgebende Wasserstoffgas durch ihre enorme Schwerkraft an. Das dichtere Gas in der Nähe der Dunklen Materie sendete daraufhin ein messbar stärkeres 21-cm-Radiosignal aus als das Gas in den leereren Regionen des Alls.

Das älteste Flüstern des Universums hören

Die Messung dieses Signals ist die eigentliche Herausforderung. Die schwachen, uralten Radiowellen befinden sich in einem Frequenzbereich, der von der Ionosphäre der Erde und von unzähligen menschgemachten Funkstörungen komplett blockiert wird.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Die Autor:innen der Studie argumentieren daher, dass die einzige realistische Chance in der Errichtung eines Radioteleskops auf der Rückseite des Mondes besteht. Der Mond würde als natürlicher Schutzschild dienen und eine perfekte, funkstille Umgebung bieten, um diesem Flüstern aus dem Dunklen Zeitalter zu lauschen.

Der Vorstoß kommt zu einem strategisch günstigen Zeitpunkt. Mit Programmen wie der Artemis-Mission der Nasa findet ein neues Wettrennen zum Mond statt, das auch wissenschaftliche Infrastruktur einschließt. Wie SciTechDaily berichtet, plant Japan bereits konkret ein Mond-Observatorium namens „Tsukuyomi“, das genau diese Messungen vornehmen könnte.

Anzeige
Anzeige

Ein unberührtes Labor für die Physik

Der wissenschaftliche Ertrag könnte enorm sein. Bisher rätseln Physiker:innen, was Dunkle Materie eigentlich ist. Die genaue Stärke und Verteilung der 21-cm-Signale hängt direkt von den Eigenschaften der Dunkle-Materie-Partikel ab.

Wie das japanische Kavli Institute (IPMU), das ebenfalls an der Studie beteiligt war, betont, könnten die Messungen helfen, zwischen „kalter“ und „warmer“ Dunkler Materie zu unterscheiden – eine fundamentale, offene Frage der Kosmologie.

Die Vorhersagen sind keine reinen Gedankenspiele. Sie basieren auf komplexen hydrodynamischen Simulationen, die auf Supercomputern liefen und die Entstehung dieser ersten Strukturen modellierten. An diesen Berechnungen war auch das Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching bei München beteiligt.

Anzeige
Anzeige

Die offensichtliche Hürde sind die immensen Kosten und die technische Komplexität einer solchen Mond-Mission. Es gibt zwar Alternativen. Das James-Webb-Weltraumteleskop blickt bereits in die „Kosmische Dämmerung“, die Epoche nach dem Dunklen Zeitalter, als die ersten Sterne entstanden.

Diese Sterne haben das Wasserstoffsignal zwar verstärkt, was die Messung von der Erde aus erleichtert, etwa mit dem künftigen Square Kilometre Array (SKA) in Australien. Die Forschenden weisen jedoch darauf hin, dass diese späteren Signale schwerer zu interpretieren sind. Die Sterne „überstrahlen“ quasi den reinen Effekt der Dunklen Materie. Das Dunkle Zeitalter bietet dagegen ein „unberührtes Labor“.

Empfehlungen der Redaktion

Die Studie liefert nun die präzise theoretische Grundlage und die Messgrößen, die den Bau dieser Mond-Teleskope wissenschaftlich rechtfertigen sollen. Sie zeigt, wonach genau gesucht werden muss.

Anzeige
Anzeige

Die Messung des ältesten Echos im Universum rückt damit von der Science-Fiction in den Bereich der technologisch planbaren Realität.

Top-Artikel
MIT Technology Review Amazon Echo
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren