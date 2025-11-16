Kosmologie: Dunkle Materie gehorcht Einstein (fast) perfekt

Ein Forschungsteam hat einen der bislang schärfsten Tests zum Verhalten der Dunklen Materie durchgeführt und kommt zu einem fast schon ernüchternden Ergebnis: Das unsichtbare „Etwas” scheint sich genauso zu verhalten wie die normale, sichtbare Materie. Die Studie unter Federführung der schweizerischen Universität Genf wurde im Fachjournal Nature Communications veröffentlicht.

Für Physiker:innen ist das eine wichtige, wenn auch keine bahnbrechende Erkenntnis. Sie bestätigt, dass die etablierten Modelle, wie Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie, auch auf diese mysteriöse Substanz zutreffen. Dunkle Materie macht schätzungsweise 85 Prozent der gesamten Materie im Universum aus, doch ihre Existenz wurde bisher nur indirekt über ihre Schwerkraftwirkung nachgewiesen.

Wie Technologie einen neuen Blick ermöglicht

Um das Verhalten der Dunklen Materie zu prüfen, nutzte das Team um die Forscherinnen Nastassia Grimm (jetzt an der University of Portsmouth, Vereinigtes Königreich) und Camille Bonvin (Universität Genf) eine neue Methode. Sie verglichen im Grunde, wie schnell Galaxien, die ja nach der These größtenteils aus Dunkler Materie bestehen, durch den Kosmos „fallen”.

Dafür kombinierten sie zwei riesige astronomische Datensätze. Zum einen maßen sie die Geschwindigkeiten von Galaxien. Zum anderen analysierten sie die Tiefe der sogenannten „Gravitationsmulden“, in die diese Galaxien hineinfallen. Diese Mulden sind Verzerrungen der Raumzeit, die durch die Schwerkraft massereicher Strukturen entstehen.

Das Ergebnis: Die Geschwindigkeit der Galaxien passt exakt zu der Tiefe der Mulden, genau wie es die Eulerschen Gleichungen (Gesetze zur Strömungsmechanik) und die Allgemeine Relativitätstheorie für normale Materie vorhersagen. Die Dunkle Materie scheint also keinen „eigenen Kopf” zu haben, sondern gehorcht der Gravitation.

Die „fünfte Kraft” hält sich bedeckt

Ganz vom Tisch sind alternative Erklärungen aber noch nicht. Viele Physiker:innen spekulieren, ob die Dunkle Materie vielleicht von einer bisher unbekannten „fünften Kraft“ beeinflusst wird, die über die vier bekannten Grundkräfte (Gravitation, Elektromagnetismus, starke und schwache Kernkraft) hinausgeht.

Die neue Studie setzt dieser Idee nun enge Grenzen. „Sollte eine solche fünfte Kraft existieren, kann sie sieben Prozent der Gravitationsstärke nicht überschreiten. Andernfalls wäre sie in unseren Analysen aufgetaucht“, erklärt Nastassia Grimm in einer Mitteilung der Universität Genf. Eine abschwächende Kraft ist immerhin bis 21 Prozent Stärke noch denkbar.

Das ist der eigentliche Fortschritt der Studie: Sie liefert eine präzise Messlatte, die alternative Theorien nun einhalten müssen. Das schließt einige exotische Modelle bereits aus.

Während das James-Webb-Teleskop zuletzt Daten lieferte, die etablierte Kosmologie-Modelle teils infrage stellen, stützt diese neue Analyse eher den Status quo. Sie zeigt, dass das Standardmodell der Kosmologie robuster ist als gedacht, auch wenn es die wichtigste Zutat, nämlich die Dunkle Materie selbst, noch nicht identifizieren kann.

Die Jagd nach der fünften Kraft geht damit in die nächste Runde, sie muss sich nur in einem noch engeren Rahmen verstecken. Die Forschenden setzen ihre Hoffnung auf die nächste Generation von „Big Data”-Instrumenten in der Astronomie.

Dazu gehören das Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) und das Vera C. Rubin Observatory (LSST). Diese Teleskope werden in den kommenden Jahren noch tiefere und umfangreichere Himmelsdurchmusterungen durchführen. Das Team erwartet, dass mit diesen Daten die Messlatte für eine fünfte Kraft auf unter zwei Prozent der Gravitationsstärke gedrückt werden kann.