Dunkle Materie: Detektor entdeckt rätselhafte Signale nahe dem kältesten Punkt des Universums

Dunkle Materie ist unsichtbar und für die Forschung noch immer ein großes Rätsel. (Bild: Shutterstock/Klss)

Ein internationales Team von Forscher:innen hat mit dem Experiment Qrocodile die bislang empfindlichsten Messungen im Bereich der leichten Dunklen Materie durchgeführt. Die Kollaboration unter Leitung der Universität Zürich in der Schweiz und der Hebräischen Universität Jerusalem in Israel nutzte dafür einen neuartigen Detektor, der bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt betrieben wird.

Die ersten Ergebnisse, die im Fachjournal Physical Review Letters veröffentlicht wurden, definieren das Suchfeld für Dunkle Materie neu. Sie schließen mit hoher Sicherheit aus, dass die Teilchen auf bestimmte Weisen mit normaler Materie interagieren. Interessanterweise registrierte das System während einer 400-stündigen Messung 15 vereinzelte Energieimpulse, deren Ursprung noch nicht geklärt ist.

Qrocodile: Ein Quantensensor auf Teilchenjagd

Das Herzstück des Experiments ist ein sogenannter supraleitender Nanodraht-Einzelphotonendetektor, kurz SNSPD. Stellt euch ein winziges Netz aus supraleitenden Drähten vor, gekühlt auf 100 Millikelvin, also nur ein Zehntel Grad über dem absoluten Nullpunkt. In diesem Zustand fließt Strom widerstandsfrei, doch die geringste Energiezufuhr von außen kann diesen Zustand lokal zusammenbrechen lassen und einen messbaren Spannungsimpuls erzeugen.

Genau diese Eigenschaft macht das System zu einem extrem empfindlichen Instrument. Qrocodile kann Energieeinträge von nur 0,11 Elektronenvolt nachweisen. Das ist eine so geringe Menge, dass sie die Suche nach Teilchen Dunkler Materie mit einer Masse von nur 30 Kilo-Elektronenvolt ermöglicht – ein Bereich, der für die meisten anderen Experimente bisher unzugänglich war und in dem neue physikalische Phänomene vermutet werden.

Mehr als nur Hintergrundrauschen?

Die registrierten 15 Signale sind der spannendste, aber auch heikelste Teil der Veröffentlichung. Die Forscher:innen betonen ausdrücklich, dass es sich hierbei nicht um einen Nachweis von Dunkler Materie handelt. Die Impulse könnten ebenso von kosmischer Strahlung oder der natürlichen Radioaktivität der Umgebungsmaterialien stammen, wie eine Mitteilung der Hebräischen Universität Jerusalem klarstellt.

Professorin Yonit Hochberg vom Racah Institute of Physics an der Hebräischen Universität ordnet die Ergebnisse ein: „Zum ersten Mal haben wir neue Grenzen für die Existenz besonders leichter Dunkler Materie gesetzt. Das ist ein wichtiger erster Schritt hin zu größeren Experimenten, die letztendlich den lang ersehnten direkten Nachweis erbringen könnten.“ Die Schattenseite des aktuellen Aufbaus ist seine Anfälligkeit für Störsignale, da er überirdisch betrieben wird.

Nächstes Experiment in Untergrundlabor geplant

Ein entscheidender Vorteil der verwendeten Dünnschicht-Technologie ist jedoch ihr Potenzial für die Zukunft. Das Design des Detektors ist von Natur aus richtungsempfindlich. Da sich unser Sonnensystem durch die Galaxie und damit durch das angenommene Halo aus Dunkler Materie bewegt, erwarten Physiker:innen einen „Teilchenwind“ aus einer vorhersagbaren Richtung.

Könnte ein zukünftiges, größeres Experiment genügend Signale sammeln, um eine solche Richtungsabhängigkeit nachzuweisen, wäre dies ein extrem starkes Indiz für einen echten Fund. Es würde erlauben, Signale der Dunklen Materie von einem gleichmäßig aus allen Richtungen kommenden Hintergrundrauschen zu unterscheiden.

Genau das ist der Plan für das Nachfolgeprojekt mit dem Namen Nile Qrocodile. Es soll nicht nur empfindlicher werden, sondern auch in einem Untergrundlabor aufgebaut werden. Dort, abgeschirmt von einem Großteil der kosmischen Strahlung, könnten die nächsten Messungen zeigen, ob die 15 Signale nur der Anfang einer der wichtigsten Entdeckungen der modernen Physik waren oder sich als unvermeidbares Rauschen herausstellen.

