Ein Radioteleskop auf der Mondrückseite könnte das Rätsel der Dunklen Materie lösen

Ein internationales Team von Physiker:innen hat eine neue Methode vorgeschlagen, um die Natur der Dunklen Materie zu entschlüsseln. Ihre im Fachjournal Nature Astronomy veröffentlichte Studie zeigt, wie die allerersten Radiowellen des Universums direkte Spuren dieser mysteriösen Substanz enthalten müssten.

Anzeige Anzeige

Im Zentrum der Theorie steht das sogenannte „Kosmische Dunkle Zeitalter“. Das ist die Epoche nur etwa 100 Millionen Jahre nach dem Urknall, noch bevor die ersten Sterne überhaupt leuchteten. Damals, so die Forscher:innen, war das Universum mit neutralem Wasserstoffgas gefüllt. Dieses Gas sendet von Natur aus eine extrem schwache Strahlung aus, die in der Radioastronomie als die „21-cm-Linie“ bekannt ist.

Hier kommt die Dunkle Materie ins Spiel. Obwohl unsichtbar, macht sie nach der Theorie den Großteil der Materie im Kosmos aus. Laut den Simulationen des Teams, angeführt von dem Forscher Hyunbae Park von der Universität Tsukuba in Japan und dem Physiker Rennan Barkana von der israelischen Universität Tel Aviv, verklumpte sich die Dunkle Materie schon damals in dichten Haufen.

Anzeige Anzeige

Diese Klumpen zogen das umgebende Wasserstoffgas durch ihre enorme Schwerkraft an. Das dichtere Gas in der Nähe der Dunklen Materie sendete daraufhin ein messbar stärkeres 21-cm-Radiosignal aus als das Gas in den leereren Regionen des Alls.

Das älteste Flüstern des Universums hören

Die Messung dieses Signals ist die eigentliche Herausforderung. Die schwachen, uralten Radiowellen befinden sich in einem Frequenzbereich, der von der Ionosphäre der Erde und von unzähligen menschgemachten Funkstörungen komplett blockiert wird.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die Autor:innen der Studie argumentieren daher, dass die einzige realistische Chance in der Errichtung eines Radioteleskops auf der Rückseite des Mondes besteht. Der Mond würde als natürlicher Schutzschild dienen und eine perfekte, funkstille Umgebung bieten, um diesem Flüstern aus dem Dunklen Zeitalter zu lauschen.

Der Vorstoß kommt zu einem strategisch günstigen Zeitpunkt. Mit Programmen wie der Artemis-Mission der Nasa findet ein neues Wettrennen zum Mond statt, das auch wissenschaftliche Infrastruktur einschließt. Wie SciTechDaily berichtet, plant Japan bereits konkret ein Mond-Observatorium namens „Tsukuyomi“, das genau diese Messungen vornehmen könnte.

Anzeige Anzeige

Ein unberührtes Labor für die Physik

Der wissenschaftliche Ertrag könnte enorm sein. Bisher rätseln Physiker:innen, was Dunkle Materie eigentlich ist. Die genaue Stärke und Verteilung der 21-cm-Signale hängt direkt von den Eigenschaften der Dunkle-Materie-Partikel ab.

Wie das japanische Kavli Institute (IPMU), das ebenfalls an der Studie beteiligt war, betont, könnten die Messungen helfen, zwischen „kalter“ und „warmer“ Dunkler Materie zu unterscheiden – eine fundamentale, offene Frage der Kosmologie.

Die Vorhersagen sind keine reinen Gedankenspiele. Sie basieren auf komplexen hydrodynamischen Simulationen, die auf Supercomputern liefen und die Entstehung dieser ersten Strukturen modellierten. An diesen Berechnungen war auch das Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching bei München beteiligt.

Anzeige Anzeige

Die offensichtliche Hürde sind die immensen Kosten und die technische Komplexität einer solchen Mond-Mission. Es gibt zwar Alternativen. Das James-Webb-Weltraumteleskop blickt bereits in die „Kosmische Dämmerung“, die Epoche nach dem Dunklen Zeitalter, als die ersten Sterne entstanden.

Diese Sterne haben das Wasserstoffsignal zwar verstärkt, was die Messung von der Erde aus erleichtert, etwa mit dem künftigen Square Kilometre Array (SKA) in Australien. Die Forschenden weisen jedoch darauf hin, dass diese späteren Signale schwerer zu interpretieren sind. Die Sterne „überstrahlen“ quasi den reinen Effekt der Dunklen Materie. Das Dunkle Zeitalter bietet dagegen ein „unberührtes Labor“.

Die Studie liefert nun die präzise theoretische Grundlage und die Messgrößen, die den Bau dieser Mond-Teleskope wissenschaftlich rechtfertigen sollen. Sie zeigt, wonach genau gesucht werden muss.

Anzeige Anzeige

Die Messung des ältesten Echos im Universum rückt damit von der Science-Fiction in den Bereich der technologisch planbaren Realität.