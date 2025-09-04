Anzeige
MIT Technology Review Analyse
Dunkles Fahrtziel in der Klimapolitik: Für die Bundesregierung sind Klimaziele nicht mehr wichtig

Die Bundeswirtschafts- und Energieministerin, Katharina Reiche (CDU), übt viel Kritik an der Energiepolitik ihres Vorgängers. Sie stellt die Weichen für einen Kurs zurück ins „fossile“ Zeitalter.

Von Hanns-J. Neubert
4 Min.
Wie lautet das Fahrtziel für die Klimapolitik der neuen Bundesregierung? (KI-generiertes Bild: MIT Technology Review / Midjourney)

Nur noch 20 Jahre, dann darf Deutschland keine fossile Tonne CO₂ mehr ausstoßen. Die Zeit drängt also. Und dennoch ist es (offenbar) für die noch neue Bundesregierung kein Grund, jetzt beim Klimaschutz auf das sprichwörtliche Gaspedal zu drücken. Im Gegenteil: Katherina Reiche (CDU), die neue Wirtschafts- und Energieministerin, hält die Energiepolitik ihres grünen Vorgängers Robert Habeck für „völlig überzogen“ und zweifelt öffentlich an der deutschen Klimaneutralität bis 2045: „Ich weiß nicht, ob sich das jemand wirklich durchgerechnet hat“, zitierte die taz die Ministerin im Juni.

Hanns-J. Neubert
