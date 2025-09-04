Dunkles Fahrtziel in der Klimapolitik: Für die Bundesregierung sind Klimaziele nicht mehr wichtig

Nur noch 20 Jahre, dann darf Deutschland keine fossile Tonne CO₂ mehr ausstoßen. Die Zeit drängt also. Und dennoch ist es (offenbar) für die noch neue Bundesregierung kein Grund, jetzt beim Klimaschutz auf das sprichwörtliche Gaspedal zu drücken. Im Gegenteil: Katherina Reiche (CDU), die neue Wirtschafts- und Energieministerin, hält die Energiepolitik ihres grünen Vorgängers Robert Habeck für „völlig überzogen“ und zweifelt öffentlich an der deutschen Klimaneutralität bis 2045: „Ich weiß nicht, ob sich das jemand wirklich durchgerechnet hat“, zitierte die taz die Ministerin im Juni.