News
Durch Investment-Deal mit Microsoft und Nvidia: Anthropic ist jetzt 350 Milliarden Dollar wert

Das KI-Startup Anthropic ist strategische Partnerschaften mit Nvidia und Microsoft eingegangen. Die Big-Tech-Unternehmen investieren in den Claude-Hersteller, dessen Marktwert dadurch jetzt laut internen Quellen enorm ansteigt.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Artikel merken
Durch Investment-Deal mit Microsoft und Nvidia: Anthropic ist jetzt 350 Milliarden Dollar wert
Anthropics Marktwert ist durch den Deal mit Microsoft und Nvidia enorm gewachsen. (Bild: Shutterstock/Ascannio)

Seit der Gründung 2021 haben zahlreiche Unternehmen in die KI-Entwicklung von Anthropic investiert. Dazu zählen etwa Google und Amazon, die mehrere Millionen in das Startup gesteckt haben. Jetzt darf sich Anthropic über die nächsten Partnerschaften und Investitionen freuen. Wie es in einem Blog-Post des Claude-Herstellers heißt, gehen sie eine Partnerschaft mit Microsoft und Nvidia ein.

Nvidia, Microsoft und Anthropic: Was beinhaltet die Partnerschaft?

Zunächst bedeutet der Deal für Anthropic, dass sowohl Microsoft als auch Nvidia in das KI-Unternehmen investieren. Microsoft hat sich dazu verpflichtet, bis zu fünf Milliarden US-Dollar zu investieren. Nvidias Investition kann mit bis zu zehn Milliarden Dollar langfristig noch etwa größer ausfallen. Wie CNBC berichtet, ergeben sich durch die versprochenen Investitionen von Microsoft und Nvidia auch schon erste Auswirkungen auf Anthropic.

So heißt es von anonymen Insider:innen, dass der Marktwert des Unternehmens nach dem Deal auf 350 Milliarden Dollar angestiegen ist. Im September 2025 stand der Wert laut CNBC noch bei 183 Milliarden Dollar. Im Vergleich mit Microsoft und Nvidia, zwei der weltweit erfolgreichsten Unternehmen, ist dieser Wert aber noch recht niedrig. Microsofts Wert wird aktuell auf 4.055 Milliarden Dollar geschätzt, während Nvidias Wert bei 4.690 Milliarden Dollar liegen soll (laut Wirtschaftswoche).

Der Deal ist für Anthropic aber auch an Verpflichtungen gebunden. Der Claude-Hersteller hat sich dazu bereiterklärt, Rechenleistung von Microsoft Azure im Wert von 30 Milliarden Dollar zu kaufen. Zudem will Anthropic ein Gigawatt an Rechenleistung von Nvidias KI-Chips erwerben. Microsoft und Anthropic haben zudem angekündigt, dass Claude tiefer in das eigene Angebot integriert werden soll. So sollen Claude Sonnet 4.5, Claude Opus 4.1 und Claude Haiku 4.5 über Microsoft Foundry bereitstehen und Azure-Kund:innen Zugriff auf „Claude-spezifische Fertigkeiten“ erhalten.

Die neue Partnerschaft zwischen Microsoft, Nvidia und Anthropic reiht sich in eine Vielzahl von Deals zwischen KI- und Big-Tech-Unternehmen in den vergangenen Wochen und Monaten ein. Expert:innen sehen diese Entwicklung kritisch. Sie befürchten, dass die gegenseitigen Investitionen und damit geschaffenen Abhängigkeiten zum Platzen der KI-Blase führen könnten. Auch „Big Short“-Investor Michael Burry hat mit seinen Investitionen schon auf Wertverluste für Nvidia und Palantir gewettet.

