Durch Windows-10-Ende: Warum in Japan aktuell Blu-Ray-Laufwerke Mangelware sind

Das Ende von Microsofts Support für Windows 10 treibt überraschende Blüten. In Japan ist nicht nur ein Run auf den Nachfolger Windows 11 entstanden, sondern auch auf optische Laufwerke.

Läden kommen nicht nach mit Bestellung von Blu-Ray-Laufwerken

Die Nachfrage nach internen Laufwerken für physische Speichermedien wie DVD-Rs, aber vor allem für Blu-Ray ist gestiegen. Im für seine zahlreichen Elektronikläden bekannten Viertel Akihabara in Tokio sind Blu-Ray-Laufwerke aufgrund des Booms teilweise Mangelware. Das zeigt ein Bericht des japanischen Nachrichtenportals ITmedia

Kauf von Windows 11-kompatiblen Rechnern sorgt für Laufwerk-Nachfrage

Während in anderen Gegenden der Welt Microsoft-Nutzer:innen versuchen, den Umstieg auf Windows 11 durch diverse Tricks zu umgehen, greifen Japaner:innen gerne zum Nachfolger.

Der Wechsel auf die neue Version des Betriebssystems zog dabei für viele Menschen den Kauf eines neuen Rechners nach sich. Manche älteren Geräte sind schließlich nicht mit Windows 11 kompatibel.

Japaner halten an physischen Medien fest

Beim Einrichten des neuen Rechners stellten offenbar viele Käufer:innen fest, dass ein fest verbautes optisches Laufwerk fehlt. Moderne Rechner verzichten schließlich meist darauf, ihre User:innen setzen auf Streaming anstatt Blu-Ray und Co. Doch Japaner:innen hängen traditionell an physischen Medien, seien es CDs, DVDs oder Blu-Ray.

Deswegen rüsten viele Japaner:innen ihren neuen Rechner, den sie für den Wechsel auf Windows 11 geholt haben, nachträglich mit Laufwerken aus. Und dabei erhalten interne Lösungen wegen der höheren Schreibgeschwindigkeit gegenüber externen Laufwerken, die man via USB anschließt.

Tech-Nostalgie aus den 90ern