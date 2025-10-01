Durchbruch beim Tauchen: Wasserstoffatmung bringt Forscher in unvorstellbare Tiefen
Richard „Harry“ Harris war wie hypnotisiert von dem, was vor ihm lag: ein riesiger, schwarzer, klaffender Abgrund, den noch nie ein Mensch erkundet hat. Um hierherzukommen, auf 230 Meter Tiefe in der Pearse Resurgence, einer der gewaltigsten Wasserhöhlen der Welt, waren zwei Hubschrauber, drei Wochen Tests und zwei Tonnen Ausrüstung nötig. Als er in den Abgrund starrte, spürte Harris den vertrauten Sog – vielleicht könnte er noch ein wenig tiefer gehen?
