E-Auto in 6 Minuten laden: Nyobolt-Technologie kommt 2024

In 6 Minuten von 0 auf 100 laden – E-Flitzer mit Nyobolt-Technologie. (Bild: Nyobolt)

Schon Ende 2021 hat Nyobolt seine Technologie vorgestellt, die das Laden von Elektroautos deutlich kürzer machen soll. In fünf Minuten auf 90 Prozent, hieß zu diesem Zeitpunkt das Versprechen. Außerdem sollen die Akkus länger halten als herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien.

Anode aus Niobium und Wolfram statt aus Grafit

Erreichen will Nyobolt das, indem Niobium und Wolfram (Niobwolframoxid) statt Grafit als Material für die Anode zum Einsatz kommen. Das soll nicht nur schnelleres Laden ermöglichen, sondern auch die Haltbarkeit verlängern. In früheren Tests waren bis zu 10.000 Ladezyklen drin.

Jetzt hat Nyobolt seine Ladetechnologie erstmals in einem Konzeptfahrzeug verbaut. Der von dem Autodesigner Julian Thomson (Lotus Elise) entwickelte E-Flitzer basiert auf dem Lotus Exige S. Das Konzeptfahrzeug soll im Laufe dieses Jahres auf die Straße gebracht werden.

In 6 Minuten für weitere 250 Kilometer bereit

Der Zweisitzer, der etwas mehr als eine Tonne wiegt, hat einen leichten 35-Kilowattstunden-Akku an Bord. Er soll mit bestehender Ladeinfrastruktur in knapp sechs Minuten voll geladen werden können. Dann soll das Fahrzeug bereit für weitere 250 Kilometer sein.

Laut Nyobolt könne der E-Flitzer mit der neuen Batterietechnologie damit doppelt so schnell geladen werden wie herkömmliche Elektroautos. Die Haltbarkeit leide aber nicht darunter, so das Unternehmen. Man habe nach 2.000 Ladezyklen kaum einen Verlust der Performance feststellen können.

Nyobolt-Technologie 2024 einsatzbereit

Die Technologie sei einsatzbereit und gehe Anfang 2024 in Produktion. Ob das Konzeptfahrzeug ebenfalls in die Serienfertigung gehe, entscheide sich erst Ende 2024. Dann sind aber ohnehin nur 25 Exemplare pro Jahr geplant.

Bisher, so Nyobolt-CEO Sai Shivareddy, sei es nicht möglich gewesen, ein leichtes und zugleich schnellladendes Elektroauto zu bauen, ohne die Lebensdauer der Akkus zu beeinträchtigen. Daher habe man sich auf teure und große Batteriepakete im Fahrzeug verlassen müssen.

Mehr Leistung in kleineren Batteriepacks

Das sei jetzt anders, so Shivareddy. Und: „Mit unserer einzigartigen Technologie ist es uns gelungen, ein Auto in sechs Minuten aufzuladen und kleinere Batteriepacks zu entwickeln, die mehr Leistung liefern und in kürzerer Zeit aufladen können“.

Die Batterietechnologie von Nyobolt soll sich dem Unternehmen zufolge aber auch für größere Akkupacks eignen, etwa für E-Lkw oder E-Busse. Dem britischen Magazin Autocar zufolge kommen Nyobolt-Akkus schon jetzt im industriellen Bereich zum Einsatz.

