Fundstück

E-Auto im Halloween-Kostüm: So lässt Rivian K.I.T.T. und DeLorean wieder aufleben

Einmal in K.I.T.T aus Knight Rider sitzen oder mit der Zeitmaschine aus Zurück in die Zukunft durch die Gegend düsen? Ein US-amerikanischer E-Auto-Hersteller macht es seinen Kunden möglich – per Software-Update.

Von Kevin Schmitz