News
Kfz-Steuer für E-Autos: Regierung verlängert Befreiung um fünf Jahre

Die Nachfrage nach klimaschonenden Elektroautos soll kräftiger angekurbelt werden. Bei einem spürbaren finanziellen Anreiz wird das jetzt konkret.

Quelle: dpa
1 Min.
Die Steuervorteile für E-Autos sollen verlängert werden. (Foto: ganzoben/Shuttertsock)

Der Kauf von Elektroautos soll mit einer längeren Steuerbefreiung attraktiver werden. Das Kabinett brachte Gesetzespläne von Finanzminister Lars Klingbeil auf den Weg, wonach bis 2035 für neue E-Autos keine Kfz-Steuer fällig werden soll – fünf Jahre länger als bisher.

Der SPD-Chef sagte: „Damit wir in den nächsten Jahren sehr viel mehr Elektroautos auf die Straße bringen, müssen wir jetzt die richtigen Anreize setzen.“ Die längere Steuerbefreiung helfe allen, die auf E-Autos umsteigen, und unterstütze die Autoindustrie.

Entlastung von bis zu 380 Millionen Euro

Bisher gilt eine Kfz-Steuerbefreiung für reine E-Autos, die bis 31. Dezember 2025 erstmalig zugelassen werden. Künftig soll sie für Neuzulassungen bis zum 31. Dezember 2030 möglich sein. Zugleich soll bei der Dauer geregelt werden, dass eine Steuerbefreiung längstens bis zum 31. Dezember 2035 möglich ist.

Dies soll einen Anreiz für eine frühzeitige Anschaffung geben, um lange davon profitieren zu können. Bisher gilt eine prinzipiell zehnjährige Steuerbefreiung, die allerdings noch längstens bis zum 31. Dezember 2030 zu bekommen ist.

Die konkrete Entlastung für Käuferinnen und Käufer von E-Autos taxiert das Finanzministerium auf 50 Millionen Euro im kommenden Jahr. Die Summe soll in den nächsten Jahren auf bis zu 380 Millionen Euro 2030 steigen. Die geplante Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes kommt jetzt in den Bundestag.

Von 1888 bis heute: Die Geschichte des Elektroautos

Schwarz-Weiß: Zwei Frauen werden von einem Chauffeur in einem Krieger-Elektroauto gefahren
11 Bilder ansehen
Von 1881 bis heute: Die Geschichte des E‑Autos in Bildern Quelle: picture alliance / akg-images
