E-Auto-Rabattschlachten in China: BYD-Managerin befürchtet baldiges „Blutbad“

Chinas E-Automarkt brummt. Im August 2025 wurden 1,4 Millionen reine Stromer und Plugin-Hybride verkauft – ein Plus von 27 Prozent. Fast jedes zweite neu zugelassene Auto fährt elektrisch. Die Branche steht aber vor einem heftigen Umbruch.

Von Jörn Brien
2 Min.
BYD China E-Auto
BYD ortet Überlebenskampf der chinesischen E-Auto-Hersteller. (Foto: TY Lim/Shutterstock)

China ist der mit Abstand größte E-Automarkt der Welt. Nicht nur werden dort über 70 Prozent aller Elektroautos produziert. Die Zahl der E-Autoverkäufe belief sich 2024 auf rund elf Millionen reine Stromer (BEV) und Plugin-Hybridfahrzeuge (PEHV).

E-Autoanteil steigt auf 50 Prozent

Im laufenden Jahr 2025 fährt beinahe jedes zweite neue zugelassene Auto in China elektrisch. Im August wurde laut der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) mit 1,4 Millionen verkauften E-Autos ein neuer Jahreshöchstwert verbucht. Das bedeutet ein Plus von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Was zunächst einmal gut klingt, hat aber einen schalen Beigeschmack. Denn der Boom dürfte vor allem auf die Rabattschlachten zurückzuführen sein, die sich die chinesischen Hersteller derzeit liefern. Damit die Lage nicht eskaliert, mischte sich sogar der Staat in den Preiskampf ein, wie Winfuture schreibt.

130 Marken ringen um Marktanteile

Das Problem: Auf dem Heimmarkt ringen rund 130 Marken um Marktanteile – eindeutig zu viele. Am Rande der Automesse IAA erklärte die BYD-Managerin Stella Li gegenüber der Financial Times, dass in der Konsequenz in den kommenden Monaten Dutzende Hersteller vom Markt verschwinden würden.

Selbst 20 Anbieter seien noch zu viel, sagte Li, die ein baldiges „Blutbad“ auf dem chinesischen Automarkt befürchtet. Expert:innen teilen diese Einschätzung. Laut Prognosen der Unternehmensberatung Alixpartners werden bis 2030 nur rund 15 Anbieter in China finanziell überleben.

Preiskampf setzt auch BYD zu

Der harte Preiskampf auf dem chinesischen Markt wirkt sich derweil auch auf die führenden Unternehmen wie BYD aus. Für das laufende Jahr erwarten Analyst:innen für BYD nur noch 4,6 Millionen verkaufte Autos. Zuvor hatte man mit 5,8 Millionen gerechnet. Die Entwicklung drückt auch auf Gewinn und Umsatz.

Den CAAM-Zahlen zufolge bleibt BYD bei den E-Autos in China zwar mit Abstand vorn. Während der Gesamtmarkt aber stark zugelegt hat, stagniert der Marktführer. Interessanterweise scheint Tesla im August auf dem chinesischen Markt wieder in die Spur gekommen zu sein. Gegenüber dem Vormonat kletterte der Ansatz von Model 3 und Y um 41 Prozent.

