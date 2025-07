E-Auto ohne Ladekarte laden? Laut ADAC deutlich teurer als mit Vertrag

Wer mit seinem E-Auto unterwegs ist und bemerkt, dass der Saft bald ausgeht, kann spontan an jeder Ladesäule die Batterie aufladen. Auch, wenn die Station nicht zu dem eigenen Stromanbieter gehört.

Ad-hoc-Laden nennt sich diese Option, bei der Fahrer:innen von Elektroautos vollladen können, ohne einen Vertrag bei einem bestimmten Versorger eingehen zu müssen. Seit 2024 sind alle Anbieter verpflichtet, an neuen Stationen Ad-hoc-Laden anzubieten. Diese Vorschrift ist Teil der AFIR-Verordnung (Regulation der Infrastruktur alternativer Kraftstoffe) der EU, die Elektromobilität in Europa vereinfachen will.

Ad-hoc-Laden teils 62 Prozent teurer als mit Vertrag

Doch laut einem Test des ADAC ist Ad-hoc-Laden teurer als die Alternative mit Vertragsbindung. Obwohl dies gemäß der AFIR-Initiative nicht so sein sollte. Der ADAC verglich stichprobenartig an deutschen Autobahnen die Kosten von Ad-hoc-Ladevorgängen mit der vertragsgebundenen Alternative desselben Anbieters. Die Differenz war teils deutlich.

So mussten spontane Nutzer:innen einer von EWE GO betriebenen Säule 84 Cent pro Kilowattstunde zahlen. Mit einem Vertrag hätten sie – ohne Grundgebühr – nur 52 Cent ausgeben müssen. Das ergibt eine Schere von 32 Cent beziehungsweise 62 Prozent.

„Untragbarer Zustand“ für die „breite Akzeptanz der Elektromobilität“

Bei EnBW stellten die Testpersonen des ADAC eine Differenz von 47 Prozent fest. Hier standen 87 Cent (der Höchstwert beim Test) 59 Cent gegenüber. Die Flop-3 komplettiert MER mit einem Unterschied von 39 Prozent (79 vs. 57 Cent). Es gibt aber auch Anbieter, bei denen beide Varianten gleich viel kosten.

Mit den hohen Diskrepanzen beim Preis wollen die Unternehmen die Kund:innen in Verträge zwingen, unterstellt der ADAC. Dies bezeichnet der Verein als „untragbaren Zustand, denn für den Hochlauf und die breite Akzeptanz der Elektromobilität sind ein niederschwelliger Zugang und unkompliziertes Bezahlen mit Debit- oder Kreditkarte entscheidend“.

Vorautorisierungsgebühr als Ärgernis

Kritik übte der ADAC auch an der sogenannten Vorautorisierungsgebühr, die bei manchen Betreibern beim Ad-hoc-Laden fällig wird. Dabei wird ein bestimmter Betrag auf der Kreditkarte der Verbraucher:innen gesperrt, bis seine Bonität festgestellt wird.

Die Summe, die teilweise bis zu 150 Euro beträgt, wird den Kund:innen nach erfolgtem Laden rückerstattet, doch dies kann laut ADAC je nach Bank einige Tage dauern.

Mangelnde Transparenz und benutzerunfreundliche Technik

Der ADAC kritisierte aber nicht nur die Preisunterschiede. So bemängelten die Tester auch den Zustand der Ladeinfrastruktur. So haben die Testpersonen mehrere alte Stationen ohne Kartenlesegerät entdeckt. Sie sind nur über einen QR-Code nutzbar – oder aber mit Kundenkarte oder App des jeweiligen Anbieters. Bis Ende 2026 besteht eine Übergangsfrist, in der Unternehmen mit veralteten Säulen rechtlich durchkommen.

Die mangelnde Transparenz bei den Preisen ist dem ADAC ebenfalls ein Dorn im Auge. Er fordert eine „Markttransparenzstelle für Ad-hoc-Ladepreise beim Bundeskartellamt“. Und: „Die Anbieter von Ladesäulen müssen verpflichtet werden, Preise klar, verständlich und in Echtzeit an der Säule sowie digital anzugeben“.

