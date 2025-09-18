Anzeige
Fundstück
E-Auto kassiert Strafzettel wegen zu lautem Auspuff – obwohl es gar keinen hat

In den USA hat ein E-Autofahrer einen Strafzettel verpasst bekommen, weil sein Auspuff angeblich zu laut gewesen sein soll. Dabei haben E-Autos wie der Dodge Charger EV gar keinen Auspuff. Allerdings macht dieser Stromer trotzdem Geräusche.

Von Jörn Brien
2 Min.
Dodge Charger EV: Flott, aber ohne Auspuff. (Foto: Dodge)

In Deutschland müssen Fahrer:innen mit zu lauten Autos, etwa durch übermäßiges Hupen, laute Musik oder einen modifizierten oder defekten Auspuff, lediglich mit einem Bußgeld von 80 Euro rechnen. Ganz anders gestaltet sich die Sache in der Schweiz.

Bußgeld für zu lautes Autofahren

Dort werden jene, die die Auspuffanlagen ihrer Fahrzeuge gezielt manipuliert haben, um Knallgeräusche oder übermäßigen Lärm zu erzeugen, seit Anfang 2025 kräftig zur Kasse gebeten. Es droht eine Geldstrafe von bis zu 10.000 Schweizer Franken. In den USA werden derweil Bußgelder wegen zu lauten Fahrens auch gegen E-Autos verhängt.

Zumindest in einem Fall, über den die Branchenplattform The Drive berichtet. Demnach bekam der Fahrer eines Dodge Charger EV in der Stadt Stillwater im US-Bundesstaat Minnesota einen Strafzettel wegen eines angeblich zu lauten Auspuffs.

Strikte Lärmschutzregelung in Stillwater

Hintergrund ist, dass Stillwater eine sehr strikte Lärmschutzregelung hat. Allerdings verfügen Elektroautos wie der Dodge Charger EV gar nicht über einen Auspuff, der zu laut sein könnte. Einen entsprechenden Hinweis habe die Polizei aber nicht gelten lassen.

Der Fahrer hat ein kurzes Video von dem Vorfall bei Instagram veröffentlicht. Gegenüber The Drive schilderte er das Ganze so: Er sei mit einer Gruppe von Autofans unterwegs gewesen. An einer Ampel hätten rund acht Fahrzeuge aus der Gruppe hintereinander gestanden.

Strafzettel für das falsche laute Auto?

Als es Grün wurde, sei das erste Fahrzeug mit einem Höllenlärm losgefahren. Der E-Autofahrer hätte anschließend wieder bei Rot an einer Ampel halten müssen. Dieses Mal als erster, woraufhin er von einem Polizisten zu einer Tankstelle geleitet worden sei, wo er den Strafzettel überreicht bekommen habe.

Wie The Drive betont, ist allerdings nicht klar, ob die Polizei in diesem Fall nicht doch irgendwie richtig liegt. Denn der Dodge Charger EV ist kein ganz normales E-Auto. Im Park-Modus kann das Fahrzeug richtig laute Aufheulgeräusche absondern. Im Sportmodus erzeugt er ein künstliches Motorengeräusch, das so laut wie bei einem Verbrenner sein kann.

Dodge Charger EV kann auch laut sein

Der betroffene Fahrer versicherte zwar, dass er sich weder in dem einen noch dem anderen Modus befunden habe, als die Polizei ihn anhielt. Doch davon gibt es kein Videomaterial. Für den Fahrer dürfte seine Sicht der Dinge daher schwer zu beweisen sein.

Ob das Ganze noch ein Nachspiel haben wird, ist unklar. Der Fahrer hat den Strafzettel jedenfalls nicht bezahlt. Bis jetzt, fast drei Monate nach dem Vorfall, sei aber noch nichts weiter passiert. Sollten sich die Behörden melden, wolle er den Strafbescheid aber jedenfalls anfechten, so der E-Autofahrer.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 06.09.2025 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn hier nochmals zur Verfügung gestellt.

