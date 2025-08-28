Anzeige
E-Automarkt in der EU: Tesla muss weiteren heftigen Einbruch verkraften

Tesla befindet sich in Sachen E-Autoverkäufe in der EU weiter auf dem absteigenden Ast. Im Juli 2025 musste Elon Musks Konzern einen weiteren Einbruch um 42 Prozent hinnehmen – und einen chinesischen Hersteller an sich vorbeiziehen lassen.

Von Jörn Brien
2 Min.
Tesla Europa
Tesla schon wieder mit Einbruch in Europa. (Foto: BoJack/Shutterstock)

Schon die Mitte August 2025 aus einzelnen europäischen Ländern durchgesickerten ersten Verkaufszahlen ließen für Teslas Bilanz nichts Gutes erhoffen. Jetzt steht fest: Auch im Juli 2025 ging es in Sachen E-Autoverkäufe für den US-Konzern weiter stark bergab.

EU: Nur 6.600 verkaufte Teslas im Juli

Wie aus frischen Zahlen der European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) hervorgeht, wurden im Juli EU-weit nur noch 6.600 Tesla-Fahrzeuge neu zugelassen. Das bedeutet einen Einbruch um 42,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Seit Jahresbeginn steht sogar ein Minus von 43,5 Prozent zu Buche. In den sieben Monaten zwischen Anfang Januar und Ende Juli 2025 beliefen sich die Neuzulassungen aus Tesla-Sicht auf 77.446 – nach 137.071 im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres.

E-Autos: BYD verdreifacht Neuzulassungen

Ganz anders gestaltet sich der EU-Auftritt für den chinesischen Hersteller BYD. Der Tesla-Rivale konnte allein im Juli 2025 seine E-Auto-Verkäufe auf 9.698 mehr als verdreifachen – und zog ganz klar an Tesla vorbei.

Im Zeitraum von Januar bis Juli steht zwar ebenfalls ein ansehnliches Plus von 251,3 Prozent. Mit 58.434 neu zugelassenen E-Autos bleibt BYD hierbei aber noch hinter Tesla zurück. Die Situation könnte sich aber – eine ähnliche weitere Entwicklung vorausgesetzt – bis zum Jahresende noch umdrehen.

E-Automarkt EU mit 39,1 Prozent Plus

Insgesamt konnte der E-Automarkt in der EU im Juli deutlich zulegen. 142.699 neu zugelassene Elektrofahrzeuge (batterieelektrisch) bedeuten ein Plus von 39,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Plug-in-Hybride und hybride Elektroautos konnten mit 56,9 und 14,3 Prozent ebenfalls stark zulegen.

Dennoch stieg der Anteil der reinen Stromer am Gesamtmarkt nur leicht an. Nach 12,5 Prozent im Juli 2024 waren im Juli 2025 rund 15,6 Prozent aller neu zugelassenen Autos in der EU E-Autos.

E-Autos in Deutschland mit 18,4 Prozent Anteil

Deutschland steht hier deutlich besser da. Im Vergleich zum Vorjahresmonat kletterte der Anteil von Elektroautos am Gesamtmarkt – gemessen in Neuzulassungen – laut ACEA um 5,5 Prozentpunkte auf 18,4 Prozent.

Schwarz-Weiß: Zwei Frauen werden von einem Chauffeur in einem Krieger-Elektroauto gefahren
11 Bilder ansehen
Von 1881 bis heute: Die Geschichte des E‑Autos in Bildern Quelle: picture alliance / akg-images

Hybridautos sind dagegen mit einem Marktanteil von gut einem Drittel (34,7 Prozent) die bevorzugte Antriebsform in Europa. Benziner und Dieselfahrzeuge kommen zusammen auf 37,7 Prozent – ein Rückgang um satte zehn Prozentpunkte.

