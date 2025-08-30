Größter E-Automarkt der Welt: Hier ist schon jedes zweite verkaufte Auto ein Stromer

Bisher gilt Norwegen als das E-Autoland Nummer eins. Im Jahr 2024 waren 90 Prozent aller verkauften Autos Stromer. 2020 hatte das nordeuropäische Land hier erstmals die Marke von 50 Prozent bei den E-Autoverkäufen geknackt.

E-Autos mit 50 Prozent Anteil in China

Jetzt könnte der weltgrößte E-Automarkt dem Beispiel Norwegens kaufen. Denn laut Zahlen der China Association of Automobile Manufacturers ist mittlerweile jedes zweite neu zugelassene Auto in China ein Elektroauto.

Die Marke gilt als wichtiger Wendepunkt, ab dem E-Autoverkäufe schnell den gesamten Markt dominieren, wie es bei Electrek heißt. Die Zahl der verkauften Elektroautos belief sich 2024 auf rund elf Millionen – dazu gehören neben reinen E-Autos (BEV) auch Hybrid-Fahrzeuge (PHEV).

China dominiert internationalen E-Automarkt

Um das einmal ins Verhältnis zu setzen: Weltweit wurden 2024 gut 17 Millionen E-Fahrzeuge verkauft. In Europa standen drei Millionen E-Fahrzeuge zu Buche. Chinas Marktanteil beläuft sich also auf rund zwei Drittel.

Mit rund 30 Prozent ist der Anteil von batterieelektrischen Autos an den Neuwagen in China schon fast doppelt so hoch wie in Europa (15,6 Prozent, Stand: Juli 2025). Deutschland liegt hier mit 18,4 Prozent sogar etwas über dem Durchschnitt.

Chinesische Hersteller stark in China und international

Allerdings haben es deutsche, europäische und US-amerikanische E-Autohersteller mittlerweile sehr schwer, auf dem chinesischen Markt zu bestehen. Und schlimmer noch: Die chinesischen Autobauer erobern zunehmend die internationalen Märkte.

In den ersten fünf Monaten des Jahres 2025 konnten 640.000 E-Autos aus China ins Ausland verkauft werden, fast doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Tendenz: weiter stark steigend.

BYD verdreifacht Autoverkäufe in Europa

Allein BYD konnte im Juli 2025 seine E-Autoverkäufe in Europa auf 9.698 mehr als verdreifachen – und Tesla deutlich hinter sich lassen. Bald werden sich wohl weitere E-Autohersteller in den europäischen Verkaufsrankings weiter nach oben schieben.

Der Model-Y-Konkurrent YU7 von Xiaomi konnte innerhalb der ersten 18 Stunden nach seiner Vorstellung in China rund 240.000 Bestellungen verbuchen. Das entspricht in etwa dem Tesla-Absatz in China im gesamten ersten Halbjahr 2025. In eineinhalb Jahren könnte Xiaomi seine geplante Europa-Expansion abgeschlossen haben und seine E-Autos auch hierzulande anbieten.

