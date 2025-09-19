E-Autos: Mit dieser Flüssigkeit will Shell die Ladedauer auf unter 10 Minuten drücken

Vor allem auf längeren Reisen kann die Mischung aus geringer Reichweite und langer Ladedauer für E-Auto-Fahrer zur Herausforderung werden. Zumal die Ladepunkte entsprechend länger besetzt sind, je länger das Laden pro Fahrzeug dauert.

In 10 Minuten von 10 auf 80 Prozent

Eine Ladezeit von zehn Minuten, um den Akku von zehn auf 80 Prozent zu laden, gilt daher in der Branche als erstrebenswerter Benchmark beim E-Auto-Laden, wie die Futurezone schreibt. Shell will genau das erreicht haben – und zwar mit einer selbst entwickelten Flüssigkeit.

Wie der größte Mineralöl- und Erdgaskonzern Europas mitteilte, handele es sich dabei um eine spezielle, nichtleitende Kühlflüssigkeit. Diese werde schlicht in die Hohlräume von Akkupacks gefüllt.

Dank Kühleffekt schneller und mehr laden

Das sorgt dafür, dass der Kontakt der Akkuzellen zu der Flüssigkeit maximiert und der gewünschte Kühleffekt deutlich verbessert werden. Das Ergebnis: Die besser Kühlung erlaubt einen höheren Ladestrom, ohne dass die Batterie dabei zu heiß und dadurch möglicherweise beschädigt wird.

Die Technologie hat Shell mit der für ihre Rennautos bekannten RML Group demonstriert. Dabei gelang es, einen gemeinsam entwickelten Akkupack mit einer Kapazität von 34 Kilowattstunden in unter zehn Minuten von zehn auf 80 Prozent zu laden.

Zusätzliche Reichweite mit kurzer Ladezeit

In den meisten Fällen sollte das für eine zusätzliche Reichweite von einigen Hundert Kilometern sorgen. Bei besonders effizienten Elektroautos könnte so künftig innerhalb von einer Minute eine zusätzliche Reichweite von 24 Kilometern hinzugefügt werden.

Ein positiver Nebeneffekt ist übrigens, dass durch die effizientere Kühlung der Akkus durch die Flüssigkeit weniger Energie aufgewendet werden muss. Im Sommer oder bei hoher Belastung wäre dadurch noch einmal zusätzliche Reichweite drin.

Flüssigkeit: Shell lässt Details offen

Technische Details sind derweil noch nicht klar, etwa, ob die Shell-Flüssigkeit bei herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus funktioniert – und die Lösung somit schnell einsetzbar wäre. Ebenso wenig bekannt ist, ob Shell schon mit E-Auto- oder Akku-Herstellern über eine Serienfertigung verhandelt.

Auch zu den Kosten der neuartigen Akkupacks hält sich Shell bedeckt. Laut dem Konzern sei die Lösung „elegant, kosteneffizient und weniger komplex“.

