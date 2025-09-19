Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

E-Autos: Mit dieser Flüssigkeit will Shell die Ladedauer auf unter 10 Minuten drücken

Die lange Ladedauer gilt neben Sorgen um die Reichweite als wichtige Bremse bei der Verbreitung von E-Autos. Beide Herausforderungen will ausgerechnet Shell jetzt mit einer selbst entwickelten Flüssigkeit gelöst haben.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
E-Autos laden Shell
E-Autos laden könnte dank Shell-Flüssigkeit bald schneller gehen. (Foto: Lutsenko_Oleksandr/Shutterstock)

Vor allem auf längeren Reisen kann die Mischung aus geringer Reichweite und langer Ladedauer für E-Auto-Fahrer zur Herausforderung werden. Zumal die Ladepunkte entsprechend länger besetzt sind, je länger das Laden pro Fahrzeug dauert.

Anzeige
Anzeige

In 10 Minuten von 10 auf 80 Prozent

Eine Ladezeit von zehn Minuten, um den Akku von zehn auf 80 Prozent zu laden, gilt daher in der Branche als erstrebenswerter Benchmark beim E-Auto-Laden, wie die Futurezone schreibt. Shell will genau das erreicht haben – und zwar mit einer selbst entwickelten Flüssigkeit.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Wie der größte Mineralöl- und Erdgaskonzern Europas mitteilte, handele es sich dabei um eine spezielle, nichtleitende Kühlflüssigkeit. Diese werde schlicht in die Hohlräume von Akkupacks gefüllt.

Anzeige
Anzeige

Dank Kühleffekt schneller und mehr laden

Das sorgt dafür, dass der Kontakt der Akkuzellen zu der Flüssigkeit maximiert und der gewünschte Kühleffekt deutlich verbessert werden. Das Ergebnis: Die besser Kühlung erlaubt einen höheren Ladestrom, ohne dass die Batterie dabei zu heiß und dadurch möglicherweise beschädigt wird.

Die Technologie hat Shell mit der für ihre Rennautos bekannten RML Group demonstriert. Dabei gelang es, einen gemeinsam entwickelten Akkupack mit einer Kapazität von 34 Kilowattstunden in unter zehn Minuten von zehn auf 80 Prozent zu laden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Zusätzliche Reichweite mit kurzer Ladezeit

In den meisten Fällen sollte das für eine zusätzliche Reichweite von einigen Hundert Kilometern sorgen. Bei besonders effizienten Elektroautos könnte so künftig innerhalb von einer Minute eine zusätzliche Reichweite von 24 Kilometern hinzugefügt werden.

Ein positiver Nebeneffekt ist übrigens, dass durch die effizientere Kühlung der Akkus durch die Flüssigkeit weniger Energie aufgewendet werden muss. Im Sommer oder bei hoher Belastung wäre dadurch noch einmal zusätzliche Reichweite drin.

Anzeige
Anzeige

Flüssigkeit: Shell lässt Details offen

Technische Details sind derweil noch nicht klar, etwa, ob die Shell-Flüssigkeit bei herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus funktioniert – und die Lösung somit schnell einsetzbar wäre. Ebenso wenig bekannt ist, ob Shell schon mit E-Auto- oder Akku-Herstellern über eine Serienfertigung verhandelt.

5 Bilder ansehen
Elektroautos: 5 Vorurteile und was an ihnen dran ist Quelle: husjur02 / shutterstock

Auch zu den Kosten der neuartigen Akkupacks hält sich Shell bedeckt. Laut dem Konzern sei die Lösung „elegant, kosteneffizient und weniger komplex“.

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren