Günstige E-Autos: Welche Modelle unter 25.000 Euro es schon jetzt gibt – und welche schon bald dazukommen

Wer sich noch vor dem geplanten Verbrenner-Aus von seinem Fahrzeug trennen und zu einem E-Auto wechseln möchte, muss derzeit recht viel Geld dafür ausgeben. Wie Statista zeigt, lag der durchschnittliche Preis für ein E-Auto im Jahr 2024 bei rund 80.000 Euro. Zwar hat sich der Markt für gebrauchte E-Autos in den vergangenen Jahren verbessert, doch selbst dort sind die Kosten recht hoch.

Allerdings gibt es Licht am Ende des Tunnels. Einige Autohersteller haben schon jetzt günstige E-Modelle herausgebracht – andere folgen in den kommenden Monaten und Jahren. Diese gibt es schon für unter 25.000 Euro, was für eine deutlich größere Zielgruppe interessant sein dürfte. Welche E-Autos es schon jetzt gibt und welche euch noch erwarten, seht ihr in unserer Liste.

Dacia Spring

Der Dacia Spring gehört zu den beliebtesten E-Autos in Deutschland. Schon seit April 2024 gibt es eine Neuauflage des Modells, das erstmals 2021 auf den Markt gekommen ist. Der Dacia Spring ist dabei schon ab 16.900 Euro erhältlich. In dieser Grundversion hat der E-Motor eine Leistung von 44 Pferdestärken sowie eine Höchstgeschwindigkeit von 125 Kilometern pro Stunde. Die Reichweite gibt Dacia für dieses Modell mit 225 Kilometern an. Mit diesen Spezifikationen dürfte sich das Modell vordergründig für Personen lohnen, die im Stadtverkehr unterwegs sind. Wer etwas mehr Leistung will – genauer gesagt 65 PS – kann auch zum teuersten Modell des Dacia Spring greifen. Es startet knapp unter 20.000 Euro.

BYD Dolphin Surf

BYD ist in China für günstige E-Autos bekannt. Jetzt hat das Unternehmen einen seiner günstigsten E-Flitzer für die Stadt auch in Deutschland vorgestellt. Der BYD Dolphin Surf startet in der Active-Version ab 22.990 Euro. Dafür bekommt ihr eine Motorleistung von 88 Pferdestärken sowie eine Batterie mit einer Kapazität von 30 Kilowattstunden. Diese soll nach WTLP eine Reichweite von 220 Kilometern bieten. Wer etwas mehr Geld auf den Tisch legt, kann sich die Boost-Variante für 26.990 Euro sichern. Diese bietet dann bis zu 310 Kilometer Reichweite und eine Schnellladefunktion, die die von 30 bis 80 Prozent in nur 22 Minuten aufladen soll. Die Motorleistung bleibt indessen identisch.

Hyundai Inster

Das Basismodell „Select“ des Hyundai Inster startet bei knapp unter 24.000 Euro und bringt dabei 97 Pferdestärken mit sich. Der Akku hat in dieser Version eine Kapazität von 42 Kilowattstunden, was eine Entfernung von 327 Kilometern ermöglichen soll. Die Long-Range-Variante des Hyundai Inster ist hingegen mit einer 49-Kilowattstunden-Batterie ausgestattet und soll nach WLTP bis zu 370 Kilometer ohne eine Ladepause durchhalten – und das bei 115 Pferdestärken. Dank einer Länge von 3,80 Metern und vier umklappbaren Sitzen eignet sich der Inster zudem für alle Herausforderungen beim Transport und kann sogar beim Camping als Übernachtungsmöglichkeit genutzt werden.

Renault 5 E-Tech

Den Renault 5 E-Tech gibt es in drei Ausführungen. Die günstigste startet ab 24.900 Euro. Das E-Auto hat 95 Pferdestärken und wird von einer 40-Kilowattstunden-Batterie angetrieben. Diese soll bis zu 300 Kilometer Reichweite ermöglichen. Trotz seiner kompakten Länge von knapp unter vier Metern bietet das E-Auto ein Kofferraumvolumen von 326 Litern. Im Infotainment-Bereich gibt es zwei Bildschirme mit jeweils zehn Zoll. Künftig soll das System mit ChatGPT-Anbindung aufwarten. Allerdings gibt es hierfür noch keinen Release-Termin. Das System soll – sobald verfügbar – das entsprechende Update automatisch herunterladen und installieren.

Citroën ë-C3

Für den Citroën ë-C3 verlangt der Hersteller in der günstigsten Version 23.300 Euro. Dafür bekommt ihr 113 Pferdestärken sowie eine Höchstgeschwindigkeit von 135 Kilometer pro Stunde. Die Normreichweite des Einstiegsmodells liegt bei etwa 200 Kilometern. Noch weitere Informationen zum Citroën ë-C3 haben wir euch im verlinkten Artikel zusammengefasst. Allerdings arbeitet Citroën auch an einer weiteren Version des E-Autos, die im Laufe des Jahres erhältlich sein soll. Einen genauen Termin gibt es bisher nicht. Die neue Version soll dann etwas weniger Reichweite bieten, aber ab einem Preis von 19.900 Euro starten.

Fiat Grande Panda Elektro

Während der elektrische Fiat 500 knapp unter 30.000 Euro kostet, bietet der italienische Hersteller mit dem Fiat Grande Panda Elektro ein E-Auto für 24.990 Euro an. Dafür ist ein Motor mit 113 Pferdestärken an Bord, der von einer Batterie angetrieben wird, die bis zu 320 Kilometer Reichweite ermöglichen soll. Geladen wird die Batterie mit bis zu elf Kilowatt. Wer zur etwas teureren Variante greifen will, muss mindestens 27.990 Euro auf den Tisch legen. Dadurch ändert sich nichts an der Leistung, aber ihr bekommt unter anderem größere Leichtmetallfelgen, einen automatisch abblendbaren Rückspiegel und LED-Ambietbeleuchtung.

Leapmotor T03

Auch der chinesische Hersteller Leapmotor bietet ein günstiges E-Modell in Deutschland an. Der Kleinstwagen startet hierzulande für gerade einmal 18.900 Euro. In der Standardvariante liefert der Motor eine Leistung von 95 Pferdestärken. Laut Leapmotor hat die Batterie eine Kapazität von 37,3 Kilowattstunden und kann damit Reichweiten von bis zu 265 Kilometern erreichen. Die Maximalgeschwindigkeit des Kleinstwagens liegt bei 130 Kilometern pro Stunde. Trotz der kompakten Größe bietet das Einstiegsmodell von Leapmotor noch 210 Liter Kofferraumvolumen. Das dürfte für alle reichen, die das E-Auto eher in der Stadt und nicht zum Verreisen mit der Familie benutzen.

VW ID 2 All

Eigentlich sollte der VW ID 2 All auch 2025 auf den Markt kommen. Allerdings verschiebt sich der Launch auf 2026. Zum Start soll der VW ID 2 All dann in der Standardversion unter 25.000 Euro kosten. Höherpreisige Varianten sollen eine Leistung von 226 Pferdestärken bei einer Höchstgeschwindigkeit von 160 Kilometern pro Stunde und eine Reichweite von 450 Kilometern nach WTLP mit sich bringen. Gerade die Ladeleistung könnte beim VW ID 2 All besonders interessant werden. Denn laut VW soll das E-Fahrzeug innerhalb von 20 Minuten von zehn bis 80 Prozent aufladen – dank 125 Kilowatt Ladeleistung. Ob diese Werte eingehalten werden können, muss sich noch zeigen.

Cupra Raval

Anfang 2026 soll der neue Cupra Raval auf den Markt kommen. Ein genauer Preis steht bisher nicht fest. Allerdings heißt es, dass das E-Auto einen Preis von „etwa 25.000 Euro“ in der Einstiegsversion haben wird. Dementsprechend darf das Modell vorerst noch in unserer Liste verbleiben. Fakten zu den Leistungseckdaten des Cupra gibt es von offizieller Seite nicht. Was der Cupra Raval also für das Geld abliefert, muss sich noch zeigen.

Škoda Epiq

Auch Škoda möchte in den Markt der günstigen E-Autos vorstoßen. 2026 soll dafür der Škoda Eqip in Deutschland auf den Markt kommen. Der Hersteller verspricht einen 56-Kilowattstunden-Akku mit einer Reichweite von bis zu 400 Kilometern – wobei diese Werte wohl höherpreisigen Varianten vorbehalten sein dürften. Beim Antrieb verspricht Škoda bis zu 160 Pferdestärken, die wohl ebenfalls nicht für das Standardmodell gedacht sind. Beim Preis hält sich der Hersteller noch bedeckt. Auf der offiziellen Website heißt es lediglich „rund 25.000 Euro“.

