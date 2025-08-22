Anzeige
E-Bike-Boom: In diesem Bundesland besitzt jeder Dritte ein elektrisches Rad – mit steigender Tendenz

Wer mit dem Fahrrad regelmäßig Berge hochstrampelt, schafft sich eher ein E-Bike an. Doch eine Umfrage zeigt: Das Bundesland mit der höchsten E-Bike-Quote ist ziemlich flach – zumindest im Norden.

Quelle: dpa
E-Bike-Boom: In diesem Bundesland besitzt jeder Dritte ein elektrisches Rad – mit steigender Tendenz

Viele Radler steigen auf E-Bikes um. Eine Umfrage zeigt, in welchen Bundesländern die meisten Räder mit Elektromotor unterwegs sind. (Foto: moreimages/Shutterstock)

Mehr als jeder Vierte in Deutschland besitzt laut einer Umfrage ein E-Bike oder Pedelec. In den vergangenen fünf Jahren habe sich der Wert von 15 auf nun 28 Prozent nahezu verdoppelt, geht aus einer vom Energieversorger Eon veröffentlichten Umfrage hervor. Im Vergleich zum Vorjahr gab es demnach ein Plus von gut drei Prozentpunkten. Für die Erhebung seien von Ende Juni bis Mitte Juli bis zu 30.000 Menschen online befragt worden.

Besonders bei den 30- bis 39-Jährigen sei die Steigerung innerhalb eines Jahres überdurchschnittlich ausgefallen – von 19,3 auf 23,2 Prozent. Der Umfrage zufolge ist die E-Bike-Quote vor allem in Niedersachsen (34,9 Prozent), Nordrhein-Westfalen (30,4) und Bayern (30,1 Prozent) hoch. Das Schlusslicht bildet Berlin mit einem Anteil von 14,9 Prozent.

Der Trend zum E-Bike hält an

Die Autoren der Umfrage rechnen nach eigenen Angaben vorerst nicht mit einem Abebben des E-Bike-Booms. Demnach planen sechs Prozent der Menschen in Deutschland eigenen Angaben zufolge, in den nächsten zwölf Monaten ein E-Bike oder Pedelec zu kaufen. Laut früheren Angaben des Zweirad-Industrieverbandes ist der Bestand von E-Bikes in Deutschland im vergangenen Jahr auf 15,7 Millionen Stück angewachsen.

Für den Auftraggeber der Umfrage besonders interessant: Die Mehrheit der Besitzer wäre bereit, ihr Elektrofahrrad zu bestimmten Tageszeiten zu laden, wenn sie dadurch von günstigen Strompreisen profitieren könnten. «Nach unseren Berechnungen ergäbe sich dadurch jährlich eine potenziell verschiebbare Energiemenge in Höhe von rund 118 Gigawattstunden, das entspricht etwa dem Stromverbrauch einer Kleinstadt», teilte Eon weiter mit.

Dieses E-Bike ist gleichzeitig ein Boot und eine Camping-Unterkunft

Dieses E-Bike ist gleichzeitig ein Boot und eine Camping-Unterkunft Quelle: Be-Triton

