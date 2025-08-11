Warum du deine E-Mails sichern solltest – und wie du das machst

Mit einem NAS speichert ihr eure Daten in einer privaten Cloud im Heimnetzwerk. (Foto: Rawpixel.com/Shutterstock)

Unsere Kommunikation am Arbeitsplatz, aber auch privat verläuft größtenteils digital – und E-Mails sind dabei nicht nur ein Mittel zum Austausch von Nachrichten und Details, sondern oft auch wichtige Dokumentationsquelle, Wissensarchiv oder gar Beweismittel, etwa gegenüber dem Finanzamt. So enthalten E-Mail-Konten eine Fülle an Informationen: Vertragsunterlagen, Rechnungen, Besprechungsprotokolle, Zugangsdaten, Projektstände, Kundenanfragen und vieles mehr. Nicht selten kommen etliche Jahre an Kommunikation und Geschäftstätigkeit in einem einzigen Postfach zusammen.

Doch obwohl E-Mails für viele so zentral geworden sind, verlassen sich überraschend viele Menschen ausschließlich auf die Server ihrer Anbieter – seien es Webmail-Provider wie Gmail, GMX oder Outlook.com, oder auch professionelle Groupware-Lösungen in Unternehmen. Das birgt Risiken, denn auch wenn Cloud-Dienste heute oftmals zuverlässiger sind als die eigene Festplatte oder das NAS im Keller, sind sie nicht unfehlbar.

Sinnvoll wäre daher eher, selbst die vollständige Kontrolle über seine Daten zu behalten. Wer dabei auf Nummer sicher gehen will, sollte deshalb über eine lokale oder hybride E-Mail-Sicherung nachdenken.

Lokale E-Mail-Sicherung – Vertrauensfrage

Cloud-Dienste können temporär nicht erreichbar sein – durch technische Störungen, Wartungsarbeiten oder gar Cyberangriffe. So kam es in den letzten Jahren mehrfach zu Ausfällen bei großen Anbietern, so dass deren Nutzer:innen stunden- oder gar tagelang keinen Zugriff auf ihre Postfächer hatten.

Wer in dieser Zeit auf wichtige Informationen angewiesen bist, für den kann das im schlimmsten Fall gravierende Folgen haben. Lokale Backups oder Archive – zum Unterschied kommen wir noch – bieten dagegen weiterhin Zugriff auf die Nachrichten.

Außerdem bieten vor allem lokale Sicherungslösungen Schutz vor Datenverlust durch versehentliches Löschen, anders als das bei vielen Mailprovidern in der Cloud üblich ist. Eine lokale Kopie von E-Mails schützt daher auch vor unbeabsichtigtem Datenverlust und gibt Kund:innen dabei mehr Souveränität über deine digitalen Kommunikationsdaten.

Archivierung und Backup sind nicht dasselbe

Ein weiteres Argument für die Archivierung von Mails betrifft vornehmlich Selbstständige und Freiberufler:innen. Denn der Gesetzgeber schreibt im geschäftlichen Umfeld besondere Aufbewahrungsfristen für E-Mails vor, die meist zwischen acht und zehn Jahren betragen (und im Detail immer mal wieder angepasst werden). Zusätzlich muss man im Rahmen der GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen elektronischen Buchführung) entsprechende Nachweispflichten erfüllen.

Davon abgesehen können auch für Privatpersonen zahlreiche E-Mails mit Verträgen, Rechnungen oder amtlicher Kommunikation relevant sein, wenn es im Nachhinein zu Unstimmigkeiten oder rechtlichen Auseinandersetzungen kommt. Eine revisionssichere lokale Archivierung ist hier nicht nur sinnvoll, sondern zum Teil sogar vorgeschrieben. Und nur die wenigsten Anwender:innen sind so diszipliniert, dass sie bei Vertragsschluss etwa gleich die nötigen Unterlagen in einem Ordner sichern – und im besten Fall auch noch die passenden Mails einzeln aufheben, oder?

Gut zu wissen: Auch wenn die Begriffe Backup und Archivierung oftmals synonym genutzt werden, bedeuten sie (gerade auch im Zusammenhang mit E-Mail-Ablage) Unterschiedliches. Das Backup schützt vor Datenverlust und wird regelmäßig aktualisiert. Es dient dabei vor allem der Wiederherstellung kompletter Postfächer oder Datenablagen auf dem Datenstand zu einem bestimmten Zeitpunkt. Bei der Archivierung geht’s dagegen eher um die langfristige, revisionssichere Aufbewahrung mit entsprechender Nachvollziehbarkeit (etwa auch durch Zeitstempel). Wichtig ist auch, dass man auf einzelne E-Mails Zugriff hat, etwa wenn bestimmte Informationen oder Verträge angefordert werden. Ein Backup ist also keine Archivierung – und umgekehrt.

So lassen sich Mails lokal sichern

In der Regel sollte es ausreichen, die Mails über das IMAP (Internet Message Access Protocol) zu sichern, das am häufigsten verwendete Protokoll zur Synchronisation von E-Mails zwischen Server und Client. Dabei werden die Nachrichten vom Server geladen und mit Hilfe eines lokalen Mailclients auf dem Rechner abgelegt.

Hier bietet sich beispielsweise Mozilla Thunderbird, The Bat oder Apple Mail oder eM Client an. Um ein echtes Backup zu erzeugen, kopierst du die E-Mails in lokale Ordner oder exportierst sie. Alternativ kannst du Mails auch in Formaten wie .eml oder .pst exportieren, also Dateiformaten, die du unabhängig vom Programm aufbewahren kannst. Du hast so eine statische Kopie deiner Mails, wobei die Speicherung jeweils von Hand erfolgen muss.

Alternativ dazu gibt es eine Reihe von softwarebasierten Möglichkeiten, Mails automatisiert zu sichern, etwa über Programme wie IMAP Backup, Mailstore Home oder das erst kürzlich erschienene Archivierungs-Tool Vanderplanki.

Vorteil einer solchen Lösung ist das regelmäßige, nach fester Regel vorprogrammierte Speichern von E-Mails, wobei Vanderplanki automatisiert auf verschiedenen Instanzen auch bestimmte vorgegebene Dateiverzeichnisse mitsichern kann und nach einmaliger Einrichtung auch für komplexere Bestände mit bis zu zehn Mailkonten geeignet ist.

Empfehlenswert ist in diesem Zusammenhang, die Mails auf verschiedenen Datenträgern wie etwa externen Festplatten und NAS-Systemen zu sichern und hier gegebenenfalls mit Verschlüsselung zu arbeiten.

Sicherung in der Cloud – sinnvoll, aber nicht ausreichend

Eine andere Strategie, die in den letzten Jahren in Mode gekommen ist, ist die cloudbasierte Sicherung. Solche Backups sind bequem und ortsunabhängig. Wer seine E-Mails über einen Client lokal verwaltet, sollte diese Daten zusätzlich in einem Cloudspeicher sichern (zum Beispiel One Drive, Dropbox oder Nextcloud). Auch professionelle Backup-Lösungen wie Acronis, Veeam oder Synology Active Backup unterstützen standardmäßig die Sicherung von Postfächern auf Cloud-Instanzen.

Sinnvoll ist das insbesondere als zusätzliche Lösung, wobei Anwender:innen hier wie bei allen Cloud-Lösungen auf die Betreibergesellschaft vertrauen müssen. Anbieter können ihre Bedingungen ändern, Zugänge verlieren oder gehackt werden. Wer sensible Daten in der Cloud lagert, sollte sie daher zusätzlich verschlüsseln. Im Falle der privaten Nutzung lässt sich aber festhalten, dass die Cloud oftmals sicherer ist als die lokale Datenablage auf nur einem Medium.

8 Bilder ansehen Sinnvolle und weniger sinnvolle Tipps für Passwörter Quelle: Shutterstock/ Vitalii Vodolazskyi

Kennen solltest du daher auch die 3-2-1-Strategie rund um Backups, die sich auch gut auf E-Mail-Bestände anwenden lässt. Sie besagt, dass du stets drei Kopien deiner Daten haben solltest, etwa neben den Daten auf dem Server, dem Original, mindestens eine lokale Kopie (etwa auf dem Mailclient) sowie ein weiteres Backup (etwa auf einer SSD oder in der Cloud). Sinnvoll sind dabei mindestens zwei verschiedene Speicherarten oder -medien und eine Kopie, die an einem anderen Ort liegt, sodass sie bei einem Brand nicht betroffen wäre. Hier bietet sich die Cloud oder ein weiterer Offline-Datenträger an. Diese Regel hilft dabei, Redundanz zu schaffen und verschiedene Risikoszenarien abzudecken.

Digitale Souveränität beginnt beim Postfach

Derzeit reden alle von digitaler Souveränität und der Herrschaft über die eigenen Daten. Doch das ist auch im Kleinen und abseits von der Diskussion um US-Clouds relevant. Denn E-Mails sind mehr als nur Nachrichten – sie sind essenzielle Dokumente unseres digitalen Alltags. Eine E-Mail-Sicherung, egal ob lokal oder hybrid, ist gar nicht so kompliziert und kann im Sinne der digitalen Eigenverantwortung sinnvoll sein. Und egal ob auf Basis manueller Exporte, dem Download der Daten via E-Mail-Client oder mit Hilfe komplexer Automatisierungslösungen – jede Form der Archivierung ist besser als gar keine.

Dabei gilt aber auch, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung dazu beitragen kann, dass selbst wenn dein Archiv durch Hacking-Angriffe kompromittiert ist, deine E-Mails sicher bleiben. Klar ist aber auch, dass die für gewerbliche Nutzer:innen und Unternehmen geltenden Anforderungen (Stichwort: GoBD) weit schwieriger umzusetzen sind. Nutzer:innen, für die eine solche Verpflichtung besteht, suchen leider immer noch vergeblich nach (preisgünstigen) Angeboten in diesem Kontext und können hier nur auf die Protokolldaten des jeweiligen Backups setzen.

