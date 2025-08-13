Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Warum KI-Mails das Vertrauen auf der Arbeit zerstören können

Anbieter von KI-Tools versprechen perfekte E-Mails und weniger Arbeitsaufwand. Aber wie sieht es auf der Seite der Empfänger:innen aus? Eine Studie zeigt jetzt, dass zu viel KI in E-Mails auf das Vertrauen im Büro schlagen kann.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
E-Mails KI

E-Mails an Mitarbeiter: KI-Beteiligung kann Vertrauen unterhöhlen. (Foto: Shutterstock/ImYanis)

Glaubt man den Versprechen der Anbieter, sollen KI-Tools künftig nervige Büroaufgaben wie das Sortieren und Beantworten von E-Mails erledigen. Dadurch könnten Führungskräfte und Mitarbeiter:innen den Kopf für wichtigere Aufgaben freihaben – und Unternehmen könnten bis zu 50 Prozent der Kosten sparen.

Anzeige
Anzeige

In der Theorie klingt das super. Und in der Praxis? Forscher:innen der University of Florida haben jetzt untersucht, wie KI-geschriebene E-Mails bei den menschlichen Empfänger:innen ankommen. Fazit: eher nicht so gut.

Konkret konzentrierte sich das Forschungsteam auf die Kommunikation zwischen Führungskräften und ihren Mitarbeiter:innen. Im Rahmen der im International Journal of Business Communication veröffentlichten Studie wurden 1.100 Mitarbeiter:innen befragt, wie sie E-Mails ihrer Vorgesetzten einschätzten.

Anzeige
Anzeige

Die E-Mails, die jeweils einen Glückwunsch an die Empfänger:innen enthielten, waren in drei Versionen mit unterschiedlich hoher Unterstützung durch KI verfasst worden. In der Befragung zeigte sich, dass KI-gestütztes Verfassen von E-Mails im Allgemeinen als effizient, effektiv und professionell angesehen wurde, wie es bei Science Daily heißt.

KI-Einsatz: Vorgesetzte werden kritischer beäugt

Allerdings erkannten die Forscher:innen eine „Spannung zwischen der Wahrnehmung der Nachrichtenqualität und der Wahrnehmung der Absender:innen“, wie Anthony Coman, Co-Autor der Studie, erklärt. Heißt: Bei von ihren Vorgesetzten geschriebenen E-Mails waren die Mitarbeiter:innen deutlich kritischer, was den Einsatz von KI anging.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Ein geringes Maß an KI-Support, etwa bei Rechtschreibung und Grammatik, war für die Befragten im Allgemeinen akzeptabel. Höhere Unterstützungsstufen lösten allerdings negative Wahrnehmungen aus. Das ging so weit, dass Urheberschaft, Integrität, Fürsorge und Kompetenz der Vorgesetzten infrage gestellt wurden.

Nur knapp die Hälfte der Mitarbeiter:innen schätzte die Vorgesetzten als aufrichtig ein, wenn diese für die E-Mail ein hohes Maß an KI-Unterstützung genutzt hatten. Bei E-Mails mit geringem KI-Support waren es dagegen über 80 Prozent. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei der Einschätzung der Professionalität: rund 70 versus 95 Prozent.

Anzeige
Anzeige

KI-Mails können Vertrauen aushöhlen

Letztlich sei zu befürchten, dass KI-gestütztes E-Mail-Schreiben das Vertrauen der Mitarbeiter:innen in ihre Vorgesetzten zerstören könnte. Entsprechend sollten Führungskräfte künftig genau überlegen, für welche Art von E-Mails sie welchen Grad der Automation nutzen wollen.

Leadership-Expertin Karin Lausch
6 Bilder ansehen
Führungsstile: Diese sechs solltest du kennen Quelle: Anija Schlichenmaier

Während KI informative oder routinemäßige Mitteilungen wie Erinnerungen an Besprechungen oder Ankündigungen verfassen könnten, sollten E-Mails mit Glückwünschen, Motivation oder persönlichem Feedback besser mit minimaler KI-Beteiligung geschrieben werden.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Studie Künstliche Intelligenz
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren