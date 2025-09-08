Anzeige Sponsored Post
E-Rechnungen: Das unterschätzte Steuerrisiko ab 2025

Viele Firmen nutzen längst E-Rechnungen, ohne es zu merken. Doch fehlerhafte Formate gefährden den Vorsteuerabzug. Erfahre, wie du dich jetzt absicherst.

Risiken minimieren, Prozesse verschlanken und Unternehmen sichern – mit eBill Service. (Bild: Adobe Stock)

Seit dem 1. Januar 2025 sind E-Rechnungen in Deutschland der Standard im B2B-Geschäft. Doch viele Unternehmen unterschätzen die Tragweite – und setzen damit ihre Vorsteuererstattung aufs Spiel.

E-Rechnungen sind längst Alltag – oft unbemerkt

Rund 30 Prozent aller Eingangsrechnungen liegen schon heute als E-Rechnungen vor. Doch viele Firmen erkennen sie nicht, weil das meistgenutzte Format, ZUGFeRD, wie ein normales PDF aussieht.
Der Unterschied: Im Hintergrund steckt ein unsichtbarer XML-Datensatz. Und nur dieser zählt steuerlich – nicht das, was auf dem PDF steht.

Warum die Gefahr groß ist

Das Bundesfinanzministerium hat klargestellt:

  • Für die steuerliche Prüfung gilt ausschließlich der XML-Datensatz.
  • Eine einfache Sichtprüfung reicht nicht.
  • Jede E-Rechnung muss nach der Norm EN 16931 validiert werden.

Die bittere Realität: 80 Prozent der E-Rechnungen sind fehlerhaft. Wer solche Rechnungen verbucht, riskiert, dass das Finanzamt den Vorsteuerabzug streicht.

Wie muss der E-Rechnungsdatensatz geprüft werden?

Eine optische Kontrolle reicht nicht. Unternehmen brauchen strukturierte Prüfprozesse:

Quick-Check für E-Rechnungen:

  • Technische Validierung: XML wohlgeformt, Schema & EN 16931 fehlerfrei
  • Semantische Prüfung: Stimmen Summen, Steuersätze, Pflichtangaben (§14 UStG)?
  • Formatkonformität: XRechnung oder ZUGFeRD nur in EN 16931-konformen Profilen
  • Hybrid-Regeln: Bei ZUGFeRD gilt immer das XML; Abweichungen → Rechnung ablehnen
  • Prozess und Nachweis: Prüfprotokoll speichern, Ablehnungsgrund an Lieferanten zurückmelden

Nur so lassen sich ungültige Rechnungen sicher erkennen und rechtssicher verarbeiten.

Das Risiko in Zahlen

  • Einkaufsvolumen: 1.000.000 € netto
  • Vorsteuer (19 Prozent): 190.000 €
  • Anteil E-Rechnungen (30 Prozent): 57.000 €
  • Davon fehlerhaft (80 Prozent): 45.600 € Vorsteuerrisiko

Das ist kein Ausnahmefall, sondern Alltag für viele Unternehmen.

Was Unternehmen jetzt tun müssen

Fehlerhafte E-Rechnungen dürfen nicht einfach verarbeitet werden. Sie müssen erkannt, abgelehnt und dem Lieferanten mit Begründung zurückgemeldet werden. Nur so kann dieser eine korrigierte, gültige Rechnung ausstellen.

Fazit: Handeln statt riskieren

eBill Service
eBill Service

Das eBill Service E-Rechnungsportal unterstützt Unternehmen dabei, E-Rechnungen sicher zu empfangen, zu validieren und revisionssicher zu archivieren – effizient, rechtssicher und einfach integrierbar.

+49 (0) 521/1201430

E-Rechnungen sind keine Zukunftsmusik, sondern längst Realität – und sie bergen erhebliche steuerliche Risiken. Unternehmen, die ihre Eingangsrechnungen nicht konsequent prüfen und validieren, laufen Gefahr, bei der nächsten Betriebsprüfung kräftig draufzuzahlen.

Wer sich nicht selbst mit Prüfprozessen und Normvalidierung beschäftigen will, kann auf spezialisierte Lösungen zurückgreifen. Tools wie das eBill Service E-Rechnungsportal prüfen E-Rechnungen automatisch, erkennen Fehler sofort und geben Lieferanten klare Rückmeldungen. Das Portal lässt sich zudem einfach in bestehende Systeme und Prozesse integrieren und übernimmt auch das GoBD-konforme Archivieren von E-Rechnungen.

So lassen sich Risiken minimieren, Prozesse verschlanken und Unternehmen sichern sich rechtlich wie organisatorisch ab.

Jetzt kostenlos testen

 

