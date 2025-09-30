EA, Saudi-Arabien und Kushner: Wem wollen wir das Gaming überlassen?

Die Nachricht liest sich zunächst wie nur eine weitere Episode in einer langen Serie von Studio-Übernahmen der letzten Jahre. Microsoft und Activision Blizzard. Netease und Quantic Dream. Tencent und Riot Games. Fusionierungen und (Teil-)Aufkäufe sind nichts Neues. Die Videospiel-Industrie strebt immer weiter auf eine Konsolidierung zu, durch die ein großer Teil der Gaming-Studios im Besitz von nur wenigen Großunternehmen ist.

Nun reiht sich da auch Electronic Arts ein. Für 55 Milliarden Euro wollen verschiedene Investoren den weltbekannten Publisher übernehmen, der anschließend die Börse verlassen soll. Darunter der saudi-arabische Investmentfonds PIF, der bereits vorher zu den größten Anteilseignern von Electronic Arts mit einem Anteil von rund zehn Prozent gehörte. Doch auch Infinity Partners, die Investmentfirma von Jared Kushner, Schwiegersohn des US-Präsidenten Donald Trump, gehört zu den Investoren.

Games und Geld

Wieso ein Unternehmen wie Electronic Arts für Investoren äußerst interessant ist, liegt auf der Hand. Auch Ubisoft steht Berichten zufolge bereits seit Jahren kurz davor, gänzlich übernommen zu werden. Inzwischen besitzt Tencent einen 25-prozentigen Anteil.

Trotz der Tatsache, dass der Gaming-Markt in den letzten Jahren stagniert ist, handelt es sich noch immer um eines der zukunftsträchtigsten Segmente überhaupt. Nicht nur, weil hier immer wieder technologische Innovationen vorangetrieben werden. Zuletzt etwa der Einsatz von Künstlicher Intelligenz sowohl in der Programmierung als auch in der Interaktion zwischen Computer und Mensch. In der Games-Industrie werden oft Technologien mainstreamfähig gemacht und so einem großen und kaufwilligen Publikum zugeführt.

Denn auch neue Verkaufsmodelle können in kaum einer Branche so gut getestet und umgesetzt werden wie hier. Von Mikrotransaktionen über Abos, Servicemodelle oder digitale Collectibles. So verkaufen die Entwickler hinter Counter-Strike inzwischen etwa sogenannte Waffen-Skins, also eine optische Anpassung einer Waffe, für über 1.500 Dollar.

Es ist also noch immer viel Geld mit dem Gaming-Markt zu machen. Electronic Arts besitzt erfolgreiche Franchises wie EA Sports FC, Die Sims oder Apex Legends – allesamt Titel, die bereits jetzt mit Lootboxen, Season Passes oder anderen Zusatzkäufen vollgestopft sind. Die zweifelhaften Geschäftsmodelle, für die die Gaming-Industrie immer wieder kritisiert werden, sind bei EA also schon voll im Einsatz. Die Übernahme durch Investoren dürfte insofern die Lage für Fans also nicht weiter verschlimmern.

Das prägendste Medium

Bedeutender ist, wer die Investoren sind. Videospiele sind nicht nur in Bezug auf die Wirtschaft zum wichtigsten Medium geworden. Auch wenn es um kulturellen Impact, gesellschaftlichen Einfluss und soziale Prägung geht, sind Games zu einem der bedeutendsten Faktoren geworden. Kinder und Jugendliche wachsen heute mit Videospielen auf. Wie sie die Welt wahrnehmen, narrative Strukturen erfassen, aber auch gesellschaftliche Diskurse erleben, wird durch dieses Medium stark mitgeprägt. Hier werden eben nicht nur Technologien produziert, sondern kulturelle Produkte.

Die Übernahme eines Studios muss natürlich nicht automatisch bedeuten, dass die Entwicklerinnen und Entwickler fortan nur noch die Inhalte produzieren dürfen, die von den Investoren vorgegeben werden. So konstatieren diverse Studios etwa, dass sie weiterhin an den Spielen arbeiten dürfen, an denen sie wollen – auch nachdem sie etwa von Tencent aufgekauft wurden.

Dennoch ist es bezeichnend, dass die größten Akteure im Gaming-Business inzwischen chinesische Unternehmen wie etwa Tencent oder Netease sind. Saudi-Arabien besitzt über ihren Public Investment Fund Anteile von Nintendo, Take Two Interactive oder am schwedischen Unternehmen Embracer Group. Dass nun auch eine Trump-nahe Investmentfirma bei Electronic Arts mit einsteigt, ist zumindest keine sonderlich erfreuliche Entwicklung.

Es ist an der Zeit

Es wäre jetzt an der Zeit, dass die deutsche und europäische Politik, aber auch wir als Gesellschaft, unseren Blick stärker auf die Akteure richten, die den größten Einfluss auf das Kulturgut Games haben – und diesen Einfluss immer stärker ausweiten. Sei es durch eine bessere Förderung, die gerade lokale und kleinere Studios unabhängig halten kann. Oder durch Gesetzgebung, die bei den teils glücksspielartigen Geschäftsmodellen ansetzt.

Vorbedingung wäre aber, dass Videospiele nicht nur als wichtiger Wirtschaftsfaktor erkannt werden. Sondern dass auch und gerade ihr kultureller und gesellschaftlicher Einfluss ernst genommen wird. Viele der aktuellen rechtspopulistischen Bewegungen haben einen Ursprung in Gaming-Subkulturen. Diverse Gamification-Elemente in Sozialen Medien oder Mechanismen in Online-Games stehen inzwischen im Verdacht, abhängig zu machen. Wollen wir dieses Medium also wirklich China, Saudi-Arabien oder Jared Kushner überlassen?

