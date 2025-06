News

Echoleak in M365 Copilot: Warum KI-Agenten sensible Daten preisgeben können

Eine kritische Sicherheitslücke in Microsoft 365 Copilot erlaubte KI-Agenten, per E-Mail sensible Firmendaten offenzulegen. Microsoft hat sie nach fünf Monaten geschlossen. Doch das Problem ist ein grundsätzliches.

Von Christian Weindl