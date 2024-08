Skurriles Gadget: Mit diesem Hut kannst du dein Smartphone laden

Unverzichtbares Outdoor-Gadget oder leicht lächerliche Spielerei, die sich niemals durchsetzen wird? Manchmal kann man gar nicht so recht sagen, was man von gewissen Technik-Fundstücken halten soll.

Der Ecoflow Power Hat, eine Art leichtes Balkonkraftwerk, das auf dem Kopf getragen werden kann, ist so ein Fall. Obwohl das stromerzeugende Kleidungsstück sicher in mancherlei Hinsicht ausbaufähig ist, zeigt es doch, was in Sachen Solarenergie mittlerweile möglich ist.

Der EcoFlow Power Hat: Nicht schön, aber praktisch

Über Geschmack lässt sich sicherlich streiten. Ein modisches Accessoire für jede Gelegenheit ist der Power Hat aber definitiv nicht. Davon abgesehen ist die Kopfbedeckung ein ziemlich spannendes Gadget mit interessanten Ideen: Auf der breiten Krempe der Kopfbedeckung sind hauchdünne Solarzellen angebracht, die bei Sonneneinstrahlung aus jeder Richtung genug Strom erzeugen. So soll es möglich sein, ein Smartphone in drei bis vier Stunden zu laden.

Außerdem können auch andere mobile Geräte wie tragbare Ventilatoren über die Stromversorgung des Hutes betrieben werden. Dazu ist das Gadget mit je einem USB-A- undUSB-C an der Unterseite der Hutkrempe ausgestattet. So soll es möglich sein, zwei Geräte gleichzeitig mit einer Leistung von bis zu 12 Watt laden.

Staub, Wind und Regen: Der Power Hat soll einiges aushalten

Die Kopfbedeckung wiegt trotz Solarzellen und Anschlüssen nur 370 Gramm. Außerdem ist er laut Hersteller komplett wasserabweisend und staubresistent. Das bedeutet, er schützt nicht nur die Träger:innen, sondern soll auch selbst Wind und Wetter standhalten, ohne an der Elektrik Schaden zu nehmen. Fraglich ist allerdings, wie viel Nässe die USB-Ports vertragen. In einen Bach fallen sollte einem die Kopfbedeckung wahrscheinlich nicht.

Der Power Hat kostet 129 US-Dollar, derzeit ist er allerdings auf nur 79 Dollar reduziert. Man kann das Kleidungsstück bis 31. August vorbestellen, ausliefern will der Hersteller dann circa Mitte September 2024 – also zum Ende des Sommers.

