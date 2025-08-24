Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Analyse
Verpasse keine News mehr!

Edi Rama will ChatGPT zum Minister machen: Albaniens radikaler KI-Plan

Laut Medienberichten schlägt Albanien vor, KI-Modelle wie ChatGPT für politische Führungsaufgaben einzusetzen. Kritiker:innen bezweifeln jedoch, dass Algorithmen die komplexen politischen Prozesse zuverlässig steuern könnten.

Von Tobias Weidemann
3 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Edi Rama will ChatGPT zum Minister machen: Albaniens radikaler KI-Plan
Albaniens Premierminister Edi Rama, Albaniens Premierminister Edi Rama auf der Ukraine Recovery Conference 2025, spricht sich für von KI-geführten Ministerien aus. (Foto: picture alliance / Sipa USA | LiveMedia)

Es klingt wie eine Nachricht, die in den sozialen Medien für sehr viel Zustimmung sorgen könnte und nicht einer gewissen Polemik entbehrt: Albanien erwäge laut Presseberichten wie dem von Politico, Künstliche Intelligenz dazu zu verwenden, ganze politische Ministerien KI-gestützt zu führen. Demnach hat Premierminister Edi Rama im Rahmen einer Pressekonferenz vorgeschlagen, KI-Modelle wie ChatGPT dafür einzusetzen, die Rolle von Minister:innen zu übernehmen. „Eines Tages könnten wir sogar ein Ministerium haben, das vollständig von künstlicher Intelligenz geleitet wird“, erklärte Rama anlässlich einer Veranstaltung im Juli, als er über Digitalisierung sprach.

Anzeige
Anzeige

Man könne so Vetternwirtschaft und Interessenkonflikte ausschließen, wird der Politiker zitiert. Doch ist das wirklich so einfach – und könnte die Idee vielleicht auch ein Modell für westliche Demokratien sein? Politico zitiert dabei auch Ben Blushi, Albaniens ehemaligem Minister für Kommunalverwaltung, mit der Aussage, Künstliche Intelligenz sei besser in der Lage, einen Staat zu leiten, da sie keine Fehler mache, kein Gehalt benötige und nicht korrumpierbar sei. Wer ein wenig Ahnung von der Materie hat, dürfte hier eine Reihe von Fragezeichen und red flags sehen.

KI als politisches Hilfsmittel in Beratung und Bewertung

Abgesehen von der Idee, einen KI-Algorithmus wählen zu können, die für westliche Demokratien schon in staatsrechtlicher Hinsicht komplett undenkbar ist, stellt sich aber die Frage, ob eine KI zumindest bestimmte politische Entscheidungen einordnen, hinterfragen und bewerten kann. Hierbei setzt jede KI ein entsprechendes Wertesystem und Entscheidungswege voraus, die ihrerseits ja auch durch politische Werte geprägt sind. Es ist somit schon nicht zu erwarten, dass hierüber ein Konsens zustande kommen könnte.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Allerdings gibt es in der Praxis der Gesetzgebung und des politischen Betriebs durchaus einen anderen Sektor, in dem Künstliche Intelligenz wertvolle Beiträge leistet: das Feld der politischen Beratung. Hier beschäftigen alle Parteien schon heute entsprechende Think Tanks, deren Mitarbeitende sich in Zukunft sicherlich häufiger der KI bedienen werden, um entsprechende Argumentationen und Vorlagen zu erstellen.

Denkbar wäre parteiübergreifend durchaus auch die Bewertung von Entscheidungen und Vergaben im Hinblick auf Anti-Korruptions-Gesichtspunkte – immer noch ein verbreitetes Problem, das den albanischen Staat prägt. Laut dem Corruption Perceptions Index (CPI) 2024 von Transparency International erzielte Albanien 42 von 100 Punkten und belegte Platz 80 von 180 Ländern. Insbesondere die Europäische Kommission betont die Notwendigkeit, die hochrangige Korruption weiter konsequent zu bekämpfen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Hoher Grad an Digitalisierung und KI-Gläubigkeit in Albanien

Dass ein solcher Vorschlag gerade aus Albanien kommt, verwundert jedoch auch aus einem anderen Grund nicht: Denn der Balkanstaat mit seinen 2,7 Millionen Einwohner:innen ist besonders KI-affin. Die albanisch-amerikanische Unternehmerin Mira Murati war von 2018 bis 2024 als Chief Technology Officer für OpenAI tätig und hatte einen nennenswerten Anteil an dessen Siegeszug. Inzwischen betreibt Murati allerdings ein eigenes Startup, das 2-Milliarden-Dollar-Unternehmen Thinking Machines Lab.

Schon heute setzt das Land in einigen Sektoren verstärkt auf Künstliche Intelligenz und Digitalisierung. Bis 2030 will man komplett bargeldlos arbeiten und auf ein System rein digitaler Zahlungen umstellen. Anders als bei uns laufen bereits 95 Prozent aller Bürgerdienste über ein digitales Portal namens e-Albania.

Anzeige
Anzeige

Dennoch erscheint die Idee, komplexe politische Prozesse zuverlässig an eine wie auch immer geartete KI auszulagern, wie Science-Fiction. Für westliche Demokratien können KI-Tools zwar ein probates Mittel zur Bewertung politischer Maßnahmen und Entscheidungen darstellen, eine KI-Regierung, die politische Entscheidungen trifft, ist dagegen selbst mittelfristig nicht denkbar. Und selbst für ein Land wie Albanien darf bezweifelt werden, dass es tatsächlich Pläne in diese Richtung gibt – insbesondere weil hier die Europäische Union noch ein Wort mitsprechen würde.

So arbeitet Deepseek – und das macht es anders als andere KI-Modelle

4 Bilder ansehen
So arbeitet Deepseek – und das macht es anders als andere KI-Modelle Quelle: (Grafik: Dall-E / t3n)

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Digitalisierung Deepseek Künstliche Intelligenz ChatGPT So arbeitet
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren