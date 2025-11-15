Effizienter arbeiten: Diese 6 Gadgets lösen nervige Office-Probleme

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Die Arbeit in modernen Büros ist oft von kleinen, aber durchaus nervigen Tasks durchzogen. Kleinigkeiten, die in ihrer Summe aber doch einiges ausmachen können. Und überhaupt kann Arbeiten mit hilfreichen Gadgets mehr Spaß machen. Sich ein paar Klicks sparen. Auf einem zweiten Bildschirm ein Textdokument anzeigen lassen. Oder nicht ständig verschiedene Geräte an den Rechner anstöpseln müssen. Die folgenden Gadgets können die Arbeit im Office effizienter machen – wenn man sie richtig einsetzt.

Logitech MX Master 4

Mit der neuen Logitech MX Master 4 soll die Arbeit am Schreibtisch buchstäblich schneller von der Hand gehen – dank der Funktion „Actions Ring“: Auf Knopfdruck wird am Monitor nun ein kreisförmiges Overlay mit Schnellaktionen für die aktuell geöffnete App eingeblendet. So kann man etwa häufig genutzte Photoshop-Funktionen auf Kurzwahl legen. Die zweite Neuheit: Die Maus vibriert auf Wunsch und zeigt so, dass eine Eingabe wirklich vorgenommen wurde. Darüber hinaus soll die kabellose MX Master 4 durch leise Tasten und eine Schnellladefunktion glänzen. Kostenpunkt: rund 130 Euro.*

Razer USB 4 Dock

Da will man mal eben den externen Bildschirm an den Laptop anschließen, um nicht mehr krumm am Schreibtisch zu hocken – und schon geht das Gestöpsel los. Maus, Tastatur, Webcam, Monitor und Ladekabel konkurrieren um die wenigen Schnittstellen am Laptop. Für eine deutliche Erweiterung sorgt das Razer USB 4 Dock mit satten 14 Anschlüssen aller Art: von USB-A über USB-C bis zu HDMI 2.1 und Displayport. Sogar für Kopfhörer ist gesorgt und auch Micro-SD- und SD- Karten finden ihren Platz. Das Dock selbst braucht am Laptop nur einen freien USB-C-Anschluss. Für etwa 250 Euro*.

Asus Zenbook Duo

Doppelt so viele Bildschirme gleich doppelt so schnelles Arbeiten? So ganz haut diese Formel leider nicht hin. Dennoch verspricht das Zenbook Duo von Asus (UVP 2.229 Euro*) mit seinen zwei Touchbildschirmen ein effizienteres Arbeiten am Laptop. Etwa beim Texten: Auf einem Screen werden die Notizen angezeigt, auf dem anderen das Word-Dokument. Oder bei Grafik- und Videoarbeiten: Der obere Screen zeigt das Bild, während auf dem unteren die Bedienelemente eingeblendet sind. Die Tastatur wird losgelöst vom Rest des Geräts kabellos genutzt, kann alternativ aber auch den unteren Bildschirm verstecken.

Mackie Mainstream

Ein Videospiel streamen, mehrere Chats betreuen oder den Soundpegel eines Podcasts regeln – auch das sind Aufgaben, die immer mehr Menschen als Teil ihrer Arbeit begreifen. Ein passendes Interface ist dabei sehr hilfreich. Der Mackie Mainstream hat Anschlüsse für Monitore. Headsets, Webcams, Mikrofone und mehr. Ein übersichtliches Layout mit programmierbaren Knöpfen ermöglicht es, den Mainstream ganz den persönlichen Bedürfnissen anzupassen. Die Software, bestehend aus einem Routing-Tool und einem digitalen Mischpult, ist optional verwendbar. Aber auch ohne geht jeder Bildwechsel, Fade-In oder Chatbefehl ziemlich glatt von der Hand – für etwa 300 Euro*.

Cherry KW 300 MX

Mit der KW 300 MX will Cherry die Schreibtische im Homeoffice erobern. Die Tastatur ist das erste mechanische Keyboard des Herstellers, das sich vor allem für den Bürogebrauch eignen soll. Dank der Hot-Swap-Tasten können Nutzer die Tastatur einfach und ohne Spezialwerkzeug an eigene Vorlieben anpassen. Als Highlight bringt Cherry ein Drehrad auf der Tastatur unter. Darüber steuert man etwa die Hintergrundbeleuchtung oder die Lautstärke am PC. Per Bluetooth verbindet sich die KW 300 MX mit bis zu drei Geräten, per USB-C sogar noch mit einem vierten. Die Tastatur ist für etwa 110 Euro erhältlich*.

Samsung Smart Monitor M9

Braucht ein Monitor Künstliche Intelligenz? Ja, findet Samsung und verspricht, dass sich Bild- und Tonqualität des Smart Monitors M9 mithilfe der Technologie automatisch an die Umgebung anpassen. Außerdem sollen Nutzer auf Knopfdruck nach Informationen zu gerade auf dem Bildschirm angezeigten Inhalten suchen können. Der 32 Zoll große Bildschirm bietet zudem Zugriff auf alle wichtigen Streaming-Apps sowie auf Cloud-Gaming-Dienste oder die Worksuite Microsoft 365. Das QD-OLED-Display hat eine 4K-Auflösung und 165-Hertz-Bildrate sowie eine integrierte Webcam, die ebenfalls in 4K auflöst. Für etwa 1450 Euro*.