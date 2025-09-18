Ein völlig neuer Bereich der Medizin? Wie der Longevity-Hype seriöse Behandlungen bringen soll

An einem klaren, kalten Tag im Dezember kam das erste Mal eine ganz spezielle Gruppe im „Institute for Research on Aging“ auf einem Hügel in Novato, Kalifornien, zusammen: Mediziner:innen, Wissenschaftler:innen und ultrareiche Investoren (die eigentlich einfach nur älter als 100 Jahre werden wollen) – alle mit dem Ziel, den Hype um Longevity auf ein solides medizinisches Fundament zu stellen. „In 20 Jahren werden wir auf diese Tagung als den Beginn eines völlig neuen Bereichs der Medizin zurückblicken“, sagt Institutsleiter Eric Verdin. Zunächst ist ihr Ziel jedoch, dass existierende Longevity-Strategien möglichst bald als vertrauenswürdiger medizinischer Bereich anerkannt werden. Zu lange habe sich die moderne Medizin auf die Behandlung von Krankheiten konzentriert, statt darauf, ihre Entstehung zu verhindern, glauben sie. Es sei an der Zeit, von einer reaktiven zu einer proaktiven Gesundheitsversorgung überzugehen. „Es geht um nicht weniger als um eine medizinische Revolution“, lautet das Credo auf der Konferenz.