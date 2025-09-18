Anzeige
MIT Technology Review Feature
Ein völlig neuer Bereich der Medizin? Wie der Longevity-Hype seriöse Behandlungen bringen soll

Longevity-Kliniken bieten kostspielige, mitunter medizinisch fragwürdige Therapien an. Eine Gruppe Medizinfachleute will deshalb Standards setzen und Longevity-Behandlungen als eigenen Medizinzweig etablieren.

Von MIT Technology Review Online
8 Min.
Ein völlig neuer Bereich der Medizin? Wie der Longevity-Hype seriöse Behandlungen bringen soll

Dieses Gerät im Lanserhof London testet neuromuskuläre Ungleichgewichte. Außerdem bringt es den Körper in eine instabile Position, um tiefliegende Muskeln zu kräftigen.
(Foto: Martin Morell für den Lanserhof, www.martinmorrell.com)

An einem klaren, kalten Tag im Dezember kam das erste Mal eine ganz spezielle Gruppe im „Institute for Research on Aging“ auf einem Hügel in Novato, Kalifornien, zusammen: Mediziner:innen, Wissenschaftler:innen und ultrareiche Investoren (die eigentlich einfach nur älter als 100 Jahre werden wollen) – alle mit dem Ziel, den Hype um Longevity auf ein solides medizinisches Fundament zu stellen. „In 20 Jahren werden wir auf diese Tagung als den Beginn eines völlig neuen Bereichs der Medizin zurückblicken“, sagt Institutsleiter Eric Verdin. Zunächst ist ihr Ziel jedoch, dass existierende Longevity-Strategien möglichst bald als vertrauenswürdiger medizinischer Bereich anerkannt werden. Zu lange habe sich die moderne Medizin auf die Behandlung von Krankheiten konzentriert, statt darauf, ihre Entstehung zu verhindern, glauben sie. Es sei an der Zeit, von einer reaktiven zu einer proaktiven Gesundheitsversorgung überzugehen. „Es geht um nicht weniger als um eine medizinische Revolution“, lautet das Credo auf der Konferenz.

MIT Technology Review Online
