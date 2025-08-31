Eine Sekunde Mikrowelle: So viel Strom verbraucht deine KI-Anfrage bei Google
Google veröffentlicht erstmals einen technischen Bericht über den Energieverbrauch für jede Anfrage in seinen Gemini-Apps. Der Konzern verbucht für einen „median prompt“ – also einen Prompt, der in der Mitte des Energiebedarfsbereichs liegt – 0,24 Wattstunden Strom. Das entspricht dem Betrieb einer Standard-Mikrowelle für etwa eine Sekunde. Google hat auch durchschnittliche Schätzungen für den Wasserverbrauch und die CO₂-Emissionen im Zusammenhang mit einem Prompt in Gemini vorgelegt.
