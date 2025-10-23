Eine Super-Börse für Europa – ist das realistisch?

Bundeskanzler Friedrich Merz hat in einer Regierungserklärung zum EU-Gipfel eine europäische Börse gefordert – eine Art ‚European Stock Exchange‘, damit erfolgreiche Unternehmen wie Biontech nicht mehr in die USA abwandern müssen. Für seine Idee erntete er viel Zuspruch, doch die Umsetzung ist komplex: Nationale Interessen, gescheiterte Fusionsversuche und regulatorische Hürden stehen dem Projekt im Weg.