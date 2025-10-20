Einer der meistgeblockten Accounts auf Bluesky: Das Weiße Haus
Nur Stunden nach der Eröffnung seines offiziellen Accounts auf Bluesky zählt das Weiße Haus zu den am häufigsten blockierten Profilen der Plattform. Laut dem Analyseprojekt ClearSky, das öffentliche Daten zu Follower- und Blockzahlen auswertet, haben inzwischen rund 99.000 Nutzer:innen den Account blockiert, während er gleichzeitig nur etwa 11.500 Follower gewinnen konnte. Damit gehört das Regierungsprofil auf Anhieb zu den meistgeblockten Accounts in Blueskys gesamtem Netzwerk.
White House startet mit Provokation
Der erste Post des Accounts sorgte sofort für Aufsehen. In dem Beitrag veröffentlichten Mitarbeiter:innen des Weißen Hauses ein kurzes Video mit der Zeile:
„Was geht, Bluesky? Wir dachten, ihr hättet vielleicht ein paar unserer größten Hits verpasst.“
Das Video bestand aus zusammengeschnittenen Szenen, die politische Höhepunkte aus der Amtszeit von Präsident Donald Trump zeigten – darunter Reden, Fernsehauftritte und mehrere provokante Memes. Die Auswahl des Materials wirkte für viele Beobachter:innen wie eine bewusste Provokation.
Reaktionen: Erst protestieren, dann blockieren
Innerhalb kürzester Zeit reagierten Tausende Bluesky-User laut Techcrunch zunächst mit Spott und Kritik – insbesondere auch mit der Forderung nach Veröffentlichung der Epstein-Files.
Schließlich ging man aber zu einer anderen, für das Internet eher ungewöhnlichen Taktik über: der Provokation keine Beachtung schenken und den Block-Button nutzen.
Einige Nutzer:innen organisierten regelrechte Block-Kampagnen, teilten Anleitungen und Screenshots, um andere zum Blockieren zu motivieren. Andere erstellten satirische Parodien des offiziellen Accounts, die sich viral verbreiteten.
Aufmerksamkeitsentzug als politischer Widerstand
Provokation ist eine zentrale Kommunikationsstrategie der Trump-Regierung, sowohl im Wahlkampf als auch im täglichen Regierungsgeschäft. Polarisierende Aussagen – oftmals im Zusammenhang mit Themen eines inszenierten Kulturkampfs – sollen von Themen wie wachsender sozialer Ungleichheit und Korruption ablenken.
Die beschriebene Strategie geht vor allem dann auf, wenn diese Provokationen Beachtung erfahren. Die meiste Aufmerksamkeit generieren Posts dieser Art aber nicht etwa durch Unterstützer:innen, sondern durch wütende Reaktionen der Gegner:innen. Auf Bluesky ist die Trump-Taktik fehlgeschlagen.