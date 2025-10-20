Anzeige
Einer der meistgeblockten Accounts auf Bluesky: Das Weiße Haus

Das Weiße Haus hat ein offizielles Profil auf der Plattform Bluesky gestartet – und wurde in Rekordzeit zu einem der meistgeblockten Accounts überhaupt. Innerhalb weniger Stunden blockierten laut Analysen über 99.000 Nutzer:innen das Profil.

Von Christian Weindl
2 Min.
Kann auf der progressiven Plattform Bluesky mit Provokation nicht punkten: Der Account des Weißen Hauses. (Bild: Shutterstock/Orhan Cam)

Nur Stunden nach der Eröffnung seines offiziellen Accounts auf Bluesky zählt das Weiße Haus zu den am häufigsten blockierten Profilen der Plattform. Laut dem Analyseprojekt ClearSky, das öffentliche Daten zu Follower- und Blockzahlen auswertet, haben inzwischen rund 99.000 Nutzer:innen den Account blockiert, während er gleichzeitig nur etwa 11.500 Follower gewinnen konnte. Damit gehört das Regierungsprofil auf Anhieb zu den meistgeblockten Accounts in Blueskys gesamtem Netzwerk.

White House startet mit Provokation

Der erste Post des Accounts sorgte sofort für Aufsehen. In dem Beitrag veröffentlichten Mitarbeiter:innen des Weißen Hauses ein kurzes Video mit der Zeile:
„Was geht, Bluesky? Wir dachten, ihr hättet vielleicht ein paar unserer größten Hits verpasst.“

Das Video bestand aus zusammengeschnittenen Szenen, die politische Höhepunkte aus der Amtszeit von Präsident Donald Trump zeigten – darunter Reden, Fernsehauftritte und mehrere provokante Memes. Die Auswahl des Materials wirkte für viele Beobachter:innen wie eine bewusste Provokation.

Reaktionen: Erst protestieren, dann blockieren

Innerhalb kürzester Zeit reagierten Tausende Bluesky-User laut Techcrunch zunächst mit Spott und Kritik – insbesondere auch mit der Forderung nach Veröffentlichung der Epstein-Files.

Schließlich ging man aber zu einer anderen, für das Internet eher ungewöhnlichen Taktik über: der Provokation keine Beachtung schenken und den Block-Button nutzen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Einige Nutzer:innen organisierten regelrechte Block-Kampagnen, teilten Anleitungen und Screenshots, um andere zum Blockieren zu motivieren. Andere erstellten satirische Parodien des offiziellen Accounts, die sich viral verbreiteten.

Aufmerksamkeitsentzug als politischer Widerstand

Provokation ist eine zentrale Kommunikationsstrategie der Trump-Regierung, sowohl im Wahlkampf als auch im täglichen Regierungsgeschäft. Polarisierende Aussagen – oftmals im Zusammenhang mit Themen eines inszenierten Kulturkampfs – sollen von Themen wie wachsender sozialer Ungleichheit und Korruption ablenken.

Die beschriebene Strategie geht vor allem dann auf, wenn diese Provokationen Beachtung erfahren. Die meiste Aufmerksamkeit generieren Posts dieser Art aber nicht etwa durch Unterstützer:innen, sondern durch wütende Reaktionen der Gegner:innen. Auf Bluesky ist die Trump-Taktik fehlgeschlagen.

