Einfacher Trick: Warum euer Funk-Autoschlüssel besser funktioniert, wenn ihr ihn an den Kopf haltet

Mit einem einfachen Trick lässt sich die Reichweite eines Funk-Autoschlüssels erhöhen. (Foto: Sawat Banyenngam/Shutterstock)

Das ist sicher vielen Autofahrer:innen schon passiert: Man verlässt das Auto, um etwa zum Einkaufen zu gehen, ist sich aber nach einer Weile nicht mehr sicher, ob man das Auto wirklich abgeschlossen hat.

Anzeige Anzeige

Funk-Autoschlüssel: Reichweite per Trick erhöhen

Wer jetzt schon außerhalb der Reichweite des Funk-Autoschlüssels ist, muss wieder zurück in Richtung Auto gehen. Es sei denn, man kennt einen einfachen Trick, um die Reichweite des Funkschlüssels zu erhöhen.

Der Trick ist: Funkschlüssel für das Auto an den Kopf oder unter das Kinn halten. Das funktioniert wirklich – und dafür gibt es einen Grund: simple Physik.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Wie der Physiker Roger Bowley von University of Nottingham erklärt, wirkt die Flüssigkeit im Gehirn des Menschen wie ein Verstärker der elektromagnetischen Wellen, die von dem Funkschlüssel ausgehen.

Wasser erhöht die Wellenamplitude

Treffen die elektromagnetischen Wellen auf Wasser, das sich in einem Hohlraum – wie dem Kopf – befindet, entsteht eine Art dielektrischer Resonator. Dieser erhöht die Wellenamplitude.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Dadurch steigt die Reichweite des Signals. Bowley zufolge verhalten sich die Wassermoleküle wie ein zusätzlicher Rundfunksender.

Reichweite mit Wasserkanister steigern

Das Ganze funktioniert sogar noch besser, wenn man einen Kanister mit Wasser verwendet, wie in dem Video erklärt wird. Allerdings ist das natürlich eine weitaus unpraktischere Variante. Den Kopf hat man schließlich immer dabei.

Anzeige Anzeige

8 Bilder ansehen Selbstoptimierung: 8 Gadgets, die dich besser machen Quelle: https://www.instagram.com/p/CVlJ2eSPrsp/

Ebenfalls erhöhen lässt sich die Reichweite des Funk-Autoschlüssels, wenn man ihn etwa an einen Gegenstand aus Metall wie einen Laternenmast oder den Pfahl eines Verkehrsschilds hält.

Auch wenn die Strahlung gering ist, allzu oft sollte man den Reichweitentrick für den Funk-Autoschlüssel vielleicht nicht ausprobieren.